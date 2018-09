“Vete a tu país”, el terrible comentario contra Korina Rivadeneira [VIDEO]

Decenas de venezolanos han sido víctimas de la xenofobia en nuestro país debido a una campaña llena de mentiras. El último martes a la que le tocó vivir una noche amarga fue a la modelo Korina Rivadeneira.

Durante el programa en vivo de ‘Combate’ la noche del martes, la peruana Ducelia Echevarría y la venezolana Korina Rivadeneira se enfrascaron en una acalorada discusión en el set, pero todo empeoró después.

Si bien Ducelia evitó seguir con la pelea con Korina Rivadeneira, la esposa de Mario Hart la siguió por las instalaciones de ATV, lo que hizo que la integrante del equipo Verde se ofusque más de la cuenta. “Yo no tengo tiempo para hablar contigo, disculpa querida”, expresó Echevarría.

La rubia cuestionó a Korina por su forma de competir, por lo que la extranjera quedó sorprendida, así que la siguió para que aclaren la situación, pero al parecer rozó a la peruana. “Tú no me vuelvas a tocar ni me vuelvas a insultar”, expresó muy enojada la peruana.

Rivadeneira la siguió y fue allí cuando Ducelia lanzó un desafortunado comentario. "Si vas a estar amenazándome, anda vete a tu país", dijo Ducelia, una de las mejores participantes de ‘Combate’.

Uno de los chicos reality que salió en su defensa fue Said Palao, quien se incomodó por el comentario de Ducelia. Para no agrandar el problema, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller evitaron seguir con el tema y dejaron pasar por agua tibia el comentario de la peruana. “Ese tema lo tienen que arreglar ellas”, dijeron los conductores de ‘Combate’.