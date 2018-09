Twitter: Polémico comentario de congresista fujimorista al ver a Milagros Leiva llorar

Hace un par de días Milagros Leiva rompió en llanto en plena transmisión en vivo de su programa al recordar la experiencia durante su embarazo. Esta situación generó todo tipo de reacciones por parte de los internautas, pero una de las más cuestionadas fue la de un congresista de Fuerza Popular en Twitter.

La periodista realizó una entrevista con la enfermera que prestó su vientre a una pareja de chilenos, mismos que vienen pasando una difícil situación con las justicia peruana.

Mientras la mujer contaba su experiencia, el rostro de Milagros Leiva se cubrió de algunas lágrimas, el motivo de su llanto fue que recordó lo duros momentos que vivió para poder cumplir su sueño de convertise en madre.

“Me has hecho recordar todo lo que he vivido en la clínica, con las señoras de laboratorio. Al final, yo ya iba sola porque tu familia sufre. Mi enorme soporte fue el doctor Escudero. Hasta el día en que yo me muera voy a rezar por él”, confesó para las cámaras de ATV.

Ante esta situación, el parlamentario de Fuerza Popular, Carlos Tubino se pronunció al respecto con un mensaje en Twitter, que ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

“¡Se quiebra para las cámaras! ¡Ya me la hizo!”, escribió el congresista fujimorista en referencia a una publicación sobre lo que pasó con la periodista.

Este comentario desató un intenso debate entre los tuiteros, quienes se mostraron indignados por su post.

“Señor Tubino tendría que ser mujer para comprenderlo y haber pasado lo que paso Milagros, que es de conocimiento público. Me parece inaceptable que se burle o ironice sobre sentimientos y emociones de temas tan delicados”, fue uno de los comentarios que recibió el fujimorista.

“Alguien que hable mal de una mujer...¡simplemente no tiene madre!”, “Señor Tubino, no se comporte como un MISÓGINO. Usted representa a los peruanos, pero se comporta como un irrespetuoso. El que da lástima es usted”, fueron los comentarios de otros usuario de Twitter.

Hasta el cierre de esta nota el congresista Carlos Tubino no se ha pronunciado sobre su comentario en referencia a la situación que vivió Milagros Leiva en su programa de televisión. Esta fue su publicación en Twitter:

Este es el video de la entrevista de la periodista: