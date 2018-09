Ariana Grande preocupó a sus fans al tomar drástica decisión tras muerte de Mac Miller

¿Qué pasó con su cuenta de Instagram? Al parecer, Ariana Grande desactivó momentáneamente los comentarios o visualizaciones en la red social en mención. La cantante habría tomado tal medida tras recibir un 'carga montón' de críticas por diversos usuarios que le acusaron de haber sido la culpable de la muerte de Mac Miller.

Luego de visualizarse las diversas acusaciones en contra de Ariana Grande, la intérprete de 'God is Woman' decidió aislarse de las redes sociales hasta que baje la conmoción entre los usuarios de Instagram, quienes no tuvieron piedad al inculparle por el deceso de Mac Miller.

Acusaciones fuertes que la cantante estadounidense no ha tomado con desidia y concluyó por hacerle tomar esta drástica decisión en el ciberespacio. Ariana Grande fue la expareja de Mac Miller, pero su relación no prosperó por diversos problemas que solo ambos lo sabían y que el rapero se las llevó 'a la tumba'.

Como se recuerda, Ariana Grande y Mac Miller mantuvieron una relación de dos años. Tras la muerte del rapero, usuarios trajeron a colación el momento el que el cantante ayudó a la estrella del pop a salir adelante luego del atentado en el Manchester Arena, en 2017.

En aquel episodio, Mac Miller no descuidó por ningún motivo a la intérprete de 'No Tears Left to Cry' hasta que las cosas se calmaran en torno a lo que sucedió aquel día trágico que dejó varias víctimas mortales, entre niños y adultos.

Se presume que Ariana Grande no ha podido superar esta carga emocional de conocer la muerte de su expareja Mac Miller y consigo las diversas acusaciones que recibió en redes sociales por diversos usuarios desatinados que le han obligado vivir las peores horas de sus vida.

(Foto: Instagram)

