Paula Manzanal sobre el padre de su bebé: "no estaba actuando como un hombre"

Paula Manzanal se ha encargado de hacer público que será madre soltera. Esta vez, la modelo decidió contestar las preguntas de sus seguidores de Instagram y todas hacían referencia al padre de su hijo, Jordan Davies.

"¿Por qué te dejó el padre de tu hijo?", preguntó un usuario en Instagram. Ante este cuestionamiento, Paula Manzanal no tuvo ningún reparo en contestar: "Él no me dejó, lo dejó yo porque no estaba actuando como un verdadero hombre".

Así mismo, Manzanal dejó claro que no tiene planeado regresar con el padre de su hijo porque lo considera inmaduro.

"Él todavía es un niño. Necesito un hombre", sentenció en otro de sus historiales de Instagram.

Recordemos que Paula Manzanal sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al compartir un extenso mensaje, donde anunció que será madre soltera.

"Me he dado cuenta que sólo una mujer fuerte puede decidir de tomar el camino que estoy tomando. El día de hoy, no me avergüenza de decir que soy madre soltera. Estoy orgullosa que puedo probarle al mundo y a mi hijo que soy más fuerte que cualquier otra persona", expresó Paula Manzanal en Instagram.