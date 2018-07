Madre de Whitney Houston 'conmocionada' al enterarse que su hija sufrió abuso sexual

Cissy Houston, madre de la cantante Whitney Houston, rompió su silencio y habló sobre las denuncias de abuso sexual que supuestamente sufrió su hija en manos de una prima y que fueron reveladas en un reciente documental dedicado a la intérprete quien falleció ahogada en su bañera en el 2012.

Houston, (84), aseguró a la revista People que recién se enteró de todo dos días antes del estreno del documental de Kevin Macdonald titulado Whitney, que aborda el ascenso meteórico de la carrera artística de la intérprete de 'I will always love you', así como también su ocaso y deterioro a causa de las drogas.

“No podemos evitar la conmoción y el horror que sentimos y la dificultad que tenemos para creer que mi sobrina Dee Dee Warwick, abusó sexualmente de dos de mis tres hijos. Mis hijos siempre fueron lo primero en mi corazón y en mi vida”, dijo Cissy Houston a la revista.

El presunto abuso fue perpetuado por la difunta prima de Whitney Houston, Dee Dee Warwick, hermana de Dionne Warwick según el testimonio de Gary Garland Houston, el hermano mayor de la estrella y quien también fue abusado por su prima.