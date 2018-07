Eva Ayllón confesó que fue víctima de un intento de violación

Eva Ayllón reveló los pasajes más duros que le tocó vivir en su niñez y adolescencia. En entrevista con Andrea Llosa al mediodía, la criolla reveló que sufrió un intentó de violación a los 11 años de edad, hecho que le generó traumas que hasta ahora no supera.

“Fue un vecino que se metió en mi casa una noche cuando mi abuela salió a comprar. Después del jaloneo logré correr desnuda hacia la casa de una tía. Es por ese pasaje que no tolero que la gente me jale para tomarse una foto conmigo. Pido mil disculpas, pero no me gusta que ni me pongan la mano en la espalda”, dijo.

En otro momento, Eva confesó que fue madre a los 15 años de una niña a la que llamó Yolanda. “Falleció por una insuficiencia cardíaca al mes de nacida y eso fue terrible para mí, me trastorné y por ello me trataron en el hospital Larco Herrera. Luego, a los meses, nació mi hermana Vicky y yo me adueñé de ella e incluso la amamanté”, reveló.

La cantante fue sorprendida con un enlace telefónico con su amiga Natalia Málaga, quien contó detalles de la amistad que las une.

Eva ompartió anécdotas de su vida. Empezó diciendo que lo mejor que podría pasarle es volver a ver a su abuela. “Ella fue mi maestra, amiga y colega. Me acompañaba a las peñas, ya que era mi manager”, indicó. Aseguró que no volvería a casarse, pues se ha “casado como tres o cuatros veces y con la misma persona”. Dijo que de no haber sido cantante, le hubiese gustado ser enfermera. ❧