Combate: 'Pantera' Zegarra discute con Gino Assereto y conductores intervienen

Un tenso momento sorprendió a los televidentes del reality Combate, luego que David "la Pantera" Zegarra discutiera en vivo con su compañero de programa, Gino Assereto.

Ambos personajes se enfrentaron en el show, luego que el boxeador encarara a Zumba quien habría cometido una falta en uno de los juegos. Al ver la discusión, Assereto decidió intervenir. No imaginó lo que iba a ocurrir.

Todo empezó cuando "Pantera" Zegarra llamó caradura a Zumba y le indicó que debería sentir vergüenza de no saber cómo participar correctamente en las pruebas de Combate. En este intercambio de palabras es dónde decide ingresar Assereto que, sin mayor problema, le dice al boxeador textualmente "vergüenza debería darte a ti que eres un campeón y pierdes siempre [...]".

La furia de Zegarra no se dejó esperar y de inmediato le dijo al integrante del equipo verde "¿Yo te he faltado el respeto en algún momento? Reclama tú, si quieres, pero él (Zumba) no"

Ante sus palabras, Assereto le indicó que tenía todo el derecho de defender a sus compañeros de Combate. "¿Por qué le faltas el respeto a Zumba? Acá estamos hablado" exclamó.

El enfrentamiento llegó a su punto más alto cuando Zegarra le dijo a Gino "A mí me hablas bonito" frase que le dio pie a los conductores a terminar la discusión temiendo que pase a mayores.