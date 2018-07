Instagram: Jaden, el excéntrico hijo de Will Smith festejó sus 20 años [FOTOS]

Jaden Smith cumplió 20 años. Así es, Will Smith ya no es un niño y dejó atrás la imagen que ganó al protagonizar nueva versión de "Karate Kid".

Ahora, Jaden Smith aprovecha su gran popularidad en el mundo de la moda por su peculiar estilo y lanzó su propia línea de ropa.

Jaden es actor y rapero. Su primer papel importante fue en la película "En busca de la felicidad" junto a su padre en el 2006.

Una publicación compartida de Jaden Smith (@c.syresmith) el 8 Mar, 2017 a las 2:22 PST

También ha participado en las remakes de "The Day the Earth Stood Still" (2008) y "The Karate Kid" (2010). En 2013 actuó junto a Will Smith, en la película "After Earth".

Una publicación compartida de Jaden Smith (@c.syresmith) el 30 Ago, 2016 a las 5:17 PDT

Es hijo de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, hermano mayor de la cantante Willow Smith y medio hermano menor de Trey Smith.

Junto a sus hermanos, es embajador de la juventud para Project Zambi, que presta asistencia a niños huérfanos por el Sida en Zambia en conjunto con Hasbro.

Una publicación compartida de Jaden Smith (@c.syresmith) el 28 Feb, 2017 a las 10:42 PST