Robin Williams: Estrenan documental sobre el genio de la comedia

La ganadora del Emmy, Marina Zenovich, dirige el documental 'Robin Williams: Come Inside My Mind', descrito como "un divertido, íntimo y desgarrador retrato de uno de los comediantes más queridos e ingeniosos del mundo". La producción se estrenará el 13 de agosto en HBO y HBO GO.

Según la producción, el documental será contado a través de las "propias palabras" de Robin Williams. "Destaca lo que hizo a Williams desde sus días de juventud en San Francisco, hasta su paso por Nueva York en Juilliard, su fama impulsada en la serie de televisión Mork & Mindy, y su profundo impacto en la cultura estadounidense", resumen.

De hecho, el guion incluirá los mejores momentos del actor, sus logros profesionales, tal como su participación en 'Good Will Hunting', la actuación que le dio el premio Óscar . Pero también sus "frases de confesión" acerca de sus problemas con el alcohol y las drogas.

El documental, pretende "celebrar la vida" de un icono de la comedia a cuatro años de su muerte. Como se sabe, tras su suicidio, se reveló que sufría de 'Demencia con Cuerpos de Lewy'. Su deceso enlutó Hollywood, y dejó desconsolados a sus fanáticos alrededor del mundo.