Jorge Henderson y su dura crítica a Yahaira por no estar en final de "El artista del año"

Luego que Yahaira Plasencia no se hizo presente en la gran final de "El artista del año", el periodista Jorge Henderson lanzó una fuerte crítica a la salsera.

Así es, Jorge Henderson fue jurado de la final de "El artista del año" y cuando tuvo la oportunidad de hablar, el periodista se dirigió a Yahaira Plasencia y se refirió a ella como "una tonta".

"Lo que se está perdiendo Yahaira es increíble. En que otras cosas puede estar. ¿Yahaira tienes problemas? ¿De qué tipo? ¡Yahaira te lo perdiste! ¡Qué tonta! ¡Por Dios! ¡Qué tonta!" , señaló Jorge Henderson.

Recordemos que Yahaira Plasencia sorprendió a más de uno al no hacerse presente en el programa de Gisela Valcárcel y desató la ira de la conductora.

"Lamento que siempre sea lo mismo. No solo depende de ella (Yahaira Plasencia), sino también de músicos y de su orquesta, pero eso ya no los habían dicho alguna otra oportunidad y teníamos entonces alguna salida y dijimos por qué no hacemos el programa temprano y vamos lanzando al aire para que Yahaira luego se fuera, pero el comité que dirige el programa dijo que no", explicó Gisela Valcárcel.