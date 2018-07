¿Natalia Lafourcade se retira de la música para ser madre?

Recientemente Natalia Lafourcade entristeció a sus fans al anunciar que se retiraba temporalmente de la música, pero no dio a conocer los motivos de esta decisión. Ante ello, los rumores no se hicieron esperar y el que cobró más fuerza era una posible maternidad.

La intérprete de “Hasta la Raíz”, se refirió al respecto en una entrevista y explicó que no será mamá y solo planea darse un respiro ya que desde hace 15 años ha estado muy ocupada trabajando en su música, discos y giras.

“No, todo menos ser mamá. No, no, no… imagínate, no, no, no…tengo muchos animalitos, son mis hijos. Tengo como nueve mascotas. No, la verdad no, no tengo planes por ahora de ser mamá”, aclaró.

Lafourcade explicó que lo que realmente busca es cuidar de sí misma mientras toma un tiempo alejada de los escenarios.

"Me siento como que voy a ser mi propia mamá, porque me siento que voy a dar a luz, esa es la sensación porque empieza para mí un momento muy diferente de lo que estoy acostumbrada a vivir y de lo que he hecho desde hace 15 años que es realmente estar trabajando en la música, viajar, hacer un disco, luego viajar, hacer un tour y otro disco y así", añadió.

Aunque no descartó tener hijos, la cantante dijo que no es algo que no tenga en sus planes a corto plazo.

Natalia tiene en su haber seis discos, una de sus más recientes interpretaciones fue ‘Remember Me’, tema que interpretó para la película ‘Coco’ en 2017.