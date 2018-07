The Walking Dead: Fox lanza afiche de la novena temporada

Mientras crece la expectativa por el destino final de Rick Grimes, protagonista de la serie The Walking Dead, Fox lanzó el afiche de lo que será el estreno de la novena temporada de la historia. En la imagen aparece Rick con el cabello corto rodeado de sus compañeros Daryl, Carol, Maggie y Michonne.

El actor Andrew Lincoln (Rick Grimes), informó a fines de mayo que dejará de participar en la ficción para hacer cine y a partir de esta confesión los fanáticos concluyeron que Rick va a morir. Es más, hace sólo unos días, medios del espectáculo publicaron que Lincoln fue visto tomando un avión a Londres desde el set de grabación, después de que se grabaran los primeros seis episodios de la nueva entrega. Pero, inmediatamente la cuenta oficial de Twitter de la serie publicó: "No creas todo lo que escuchas".

El punto es que ya circulan varias teorías acerca de cómo sería el final de Rick en The Walking Dead. La más voceada en redes sociales, aseguras que el sheriff morirá en el quinto capítulo de la novena temporada, de pena al no soportar la muerte de su hijo Carl; el enfrentamiento con Maggie y Daryl y todo en lo que se han convertido. En contra parte quien no aparece en el afiche de la novena temporada es Negan, quien se convirtió en el gran villano de las dos últimas temporadas. Sin embargo, es probable que reaparezca triunfal luego, una costumbre que tiende a hacer la producción con algunos de sus personajes.

La novena temporada de "The Walking Dead" llegará en los próximos meses primero en FOX Premium y en la App de Fox.