Christian Cueva sorprende a su esposa con cena romántica [FOTOS]

Tras regresar del Mundial Rusia 2018, Christian Cueva disfruta de bellos momentos a lado de su familia. Antes de resolver su futuro futbolístico, el volante nacional quiso pasar más tiempo con su esposa a solas y la llevó a cenar a un conocido lugar de Trujillo.

A través de Instagram, Pamela Solórzano compartió fotos del gran momento que vivió a lado de Christian Cueva en un restaurante donde disfrutaron de un delicioso vino y degustaron pastas.

En las imágenes se ve a la pareja muy feliz.





Además de las fotos, Pamela Solórzano compartió un video donde aparece el aún jugador del Sao Paulo besándole la mano.

“Te amo para siempre, enano de mi corazón”, manifestó su pareja junto al video que emocionó a sus miles de seguidores de Instagram.

Sobre Christian Cueva se sabe que dejaría el Sao Paulo por Independiente de Avellaneda de la Liga Argentina, según Fox Sports Radio Perú.



Cueva no estaría cómodo en el Sao Paulo de Brasil, y su salida sería inminente antes del inicio de la temporada. En principio, se anunciaba que su destino podría estar en la Liga de Francia, o su retorno al Rayo Vallecano de la liga española, sin embargo, el histórico club argentino estaría interesado en contar también con sus servicios.

De llegar a los 'Diablos Rojos' de Argentina, el peruano compartiría vestuario con jugadores de talla internacional como Fernando Amorebieta (ex Athletic de Bilbao), Gastón Silva (ex selección Uruguay), Maximiliano Meza (selección Argentina), Jonás Gutiérrez (ex selección Argentina), y los seleccionados de Chile Francisco Silva y Pedro Pablo Hernández.