Harvey Weinstein enfrenta otra denuncia por agresión sexual

El productor Harvey Weinstein enfrenta un nuevo cargo por agresión sexual contra una mujer que asegura que fue forzada al acto sexual en 2006. El fiscal de distrito de Manhattan hizo el anuncio en una acusación actualizada hoy. La denuncia se suma a otras dos anteriores que ocurrieron en 2004 y 2013.

"Un jurado investigador de Manhattan ahora acusa a Harvey Weinstein de una de las ofensas sexuales más serias que existen bajo la ley penal de Nueva York”, dijo el fiscal de distrito Cyrus R. Vance Jr. en un comunicado. Es así que el magnate, que ya enfrenta acusaciones de violación y agresión sexual contra otras dos mujeres, fue inculpado con tres nuevos cargos por los que podría ser condenado a cadena perpetua.

Un jurado investigador formuló previamente cargos contra Weinstein relacionados con dos mujeres. Una de las presuntas víctimas, que no ha sido identificada públicamente, dijo a investigadores que Weinstein la acorraló en un cuarto de hotel y la violó. La otra, la ex actriz Lucia Evans, ha dicho públicamente que Weinstein la obligó a darle sexo oral en su oficina en el 2004. La nueva agresión fue formulada por una mujer aún no identificada pero la pena por esa agresión podría ser con 10 años de cárcel.

Como se conoce, varias actrices y modelos los acusaron de abuso sexual, entre ellas la actriz de cine Rose McGowan, quien dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; la actriz de Los Soprano Annabella Sciorra, quien dijo que el productor la violó en el apartamento de ella en Nueva York en 1992; y la actriz noruega Natassia Malthe, quien dijo que Weinstein la atacó en un cuarto de hotel en Londres en el 2008. La policía de la ciudad de Nueva York dijo a principios de noviembre que estaba investigando denuncias de otra acusadora, la actriz de Boardwalk Empire Paz de la Huerta, quien denunció en octubre que Weinstein la violó dos veces en el 2010.

Weinstein ha negado cualquier relación sexual no consensual y sus abogados han cuestionado la credibilidad de las presuntas víctimas. El productor, considerado como un peligroso depredador sexual quedó en libertad bajo fianza tras pagar 1 millón de dólares, debe usar un brazalete electrónico y no salir de los estados de Nueva York y Connecticut.