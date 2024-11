El Miss Universo 2024 tiene una nueva reina: Victoria Kjaer, Miss Dinamarca, quien deslumbró al mundo al alzarse con la codiciada corona tras una dura competencia con 127 candidatas de todo el planeta.

La modelo danesa, de 21 años, no solo cautivó con su belleza, sino que también se destacó por su inteligencia en la crucial ronda final de preguntas, donde las aspirantes revelan su personalidad, valores y visiones. Su respuesta, que la catapultó a la cima, fue el punto decisivo para consagrarla como la nueva Miss Universo.

¿Qué contestó Miss Dinamarca en la final de Miss Universo 2024?

El top 5 de Miss Universo estuvo integrado por las reinas de México, Nigeria, Dinamarca, Tailandia y Venezuela. Cada una enfrentó preguntas individuales del jurado, además de responder a una interrogante común diseñada para destacar su visión social y compromiso. La pregunta clave fue: “Miss Universo ha inspirado a muchas mujeres. ¿Cuál es el mensaje que les darías ahora?”

Allí, la respuesta de Victoria Kjaer, representante de Dinamarca, se destacó al enfocar su mensaje en el empoderamiento femenino, dejando una huella fuerte en la audiencia y el jurado. “Mi mensaje para todo el mundo: no importa de dónde vengas, no importa el pasado; eso no va a definir quién soy. Estoy aquí porque quiero cambiar, quiero hacer historia, así que jamás se rindan, siempre crean en sus sueños”, dijo la nueva Miss Universo, quien se ganó los aplausos de todos los presentes, y gracias a esa respuesta, logró un paso crucial para conquistar la corona.

En esa misma llave, la famosa cantante venezolana Lele Pons, quien formaba parte del jurado del Miss Universo, le hizo una pregunta individual solo para Victoria Kjaer. "¿Cómo vivirías tu vida de forma diferente si nadie te juzga?". Con su característico carisma, la Miss Dinamarca respondió sonriente. “No cambiaría nada, aprendemos de los errores, diariamente somos nuevos y que el futuro venga como sea”.

¿Qué carrera profesional estudió Victoria Kjaer, la nueva Miss Universo 2024?

La danesa Victoria Kjaer, flamante Miss Universo 2024, es graduada en Empresas y Marketing en su país natal. Su trayectoria profesional se centra en la industria de la joyería, específicamente en la venta de diamantes. Actualmente, complementa su experiencia empresarial con estudios en neurociencia en la Universidad de Copenhague.

En el ámbito social, Victoria, de 21 años, colabora con organizaciones que apoyan a jóvenes con ansiedad y depresión, promoviendo la salud mental en Dinamarca. También es defensora de los derechos de los animales, trabajando para crear conciencia sobre estas causas a través de su participación en iniciativas locales.