Christian Yaipén, líder y voz principal del Grupo 5, vivió un inesperado momento en Pucallpa, en la selva peruana, cuando una fanática, desbordada de emoción, se le acercó antes de un concierto. La seguidora, sin dudarlo, le declaró su amor incondicional, le aseguró que no se casaría con su pareja actual mientras le mostraba su anillo de compromiso, e incluso se acercó a besarlo.

El momento se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde el famoso grupo de Monsefú compartió las imágenes en su página oficial de Facebook e Instagram. Actualmente, dicha banda de cumbia, liderada por Yaipén, está realizando un exitoso tour por esa región del país.

Fanática le roba beso a Christian Yaipén

Una fanática dejó sin palabras a Christian Yaipén durante la presentación del Grupo 5 en el Campo Ferial Yarinacocha, en Pucallpa, el pasado sábado 26 de octubre. Frente a todos los asistentes, una mujer sorprendió al cantante al declararle su amor y, en un acto inesperado, le prometió cancelar su boda con su actual novio. Para demostrarlo, le mostró el anillo de compromiso frente a él. "Por ti me divorcio, no me caso, te amo. Te sigo desde Morochito desde hace años", le dijo la seguidora.

El líder del Grupo 5 no pudo contener la risa ante la insólita confesión y la tomó con humor, mientras la emocionada fan no perdía la oportunidad de estar cerca de su ídolo. Para coronar el momento, la mujer se atrevió a robarle un beso al intérprete de ‘Te vas’ y ella celebró el suceso con euforia. El divertido episodio fue compartido en la cuenta oficial del Grupo 5, causando furor en redes sociales.

Fanática enloqueció al tener cerca a Christian Yaipén del Grupo 5. Foto: Facebook.

¿Quién es la esposa de Christian Yaipén, con quien está por cumplir 9 años de casado?

Jenifer Henríquez es la esposa de Christian Yaipén, líder del Grupo 5, a quien conoció en 2011. La pareja contrajo matrimonio en 2016 y, desde entonces, han compartido un sólido y duradero romance. Aunque suele mantener su vida personal en privado, en una reciente entrevista virtual, el cantante habló brevemente sobre su matrimonio y la familia que ha formado junto a Henríquez, con quien tiene dos hijos.

“Con Jennifer, llevamos muchos años de relación. La conocí en el 2011 y se convirtió en mi esposa. Nos va muy bien, ella en su trabajo y yo en mi trabajo”, le dijo tiempo atrás al diario Tome. También señaló que su esposa siempre le “provoca sonrisas y le transmite buena vibra”. Además, compartió que con solo escucharla en una llamada le puede “alegrar el día”.

Christian Yaipén y su esposa Jennifer Henríquez. Foto:

Grupo 5: fecha y sede de sus conciertos en la selva

El Grupo 5 continúa arrasando en la selva peruana con su esperada gira de conciertos. Tras una vibrante presentación el sábado 26 de octubre en el Campo Ferial Yarinacocha de Pucallpa, la reconocida agrupación de cumbia se prepara para seguir llevando su música a más rincones de la región.

Este domingo 27 de octubre, el grupo liderado por Christian Yaipén pondrá a bailar a todos en el Complejo Deportivo Aliaga de Tingo María, prometiendo otro espectáculo lleno de energía y éxitos. Pero la fiesta no termina allí: la gran gira culminará el 31 de octubre en Iquitos, con un show que se realizará en Mr. Pardo, donde los fanáticos podrán disfrutar de sus mejores canciones para cerrar el mes con broche de oro.