Lourdes Carhuas presenta en el Gran Teatro Nacional su primer disco sinfónico “Por esas trenzas”

La cantante y compositora peruana Lourdes Carhuas presentará su primer álbum sinfónico “Por esas trenzas” con un concierto gratuito programado el sábado 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en el Gran Teatro Nacional.

Su calidad vocal, talento creativo y habilidades escénicas han permitido a la artista piurana destacar durante cuatro décadas como compositora y corista exclusiva de cotizadas figuras de la música criolla y afroperuana, entre ellas, Tania Libertad, Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte y Cecilia Barraza.

Ahora, en la mejor etapa de su carrera musical, Lourdes Carhuas anuncia el lanzamiento oficial de su propio proyecto discográfico en el “primer escenario artístico y cultural del país”, tal como soñó desde sus inicios como cantautora.

“Por esas trenzas” es una producción mágica y seductora, que invita al público a un viaje musical por distintas regiones costeñas, disfrutando un exquisito repertorio de valses criollos, zamacuecas, festejos, tonderos y landós, así como emblemáticos boleros que incorporan el indiscutible encanto latino.

Este material posee un alto valor cultural al integrar formatos tradicionales de la música peruana con arreglos sinfónicos, resaltando la participación en estudio de la Bratislava Symphony Orchestra, prestigiosa agrupación que ha colaborado con Rocío Jurado, Alejandro Sanz, Raphael, Il Divo y Rosalía.

La masterización del álbum estuvo a cargo del productor estadounidense Ronan Chris Murphy, con créditos en exitosos productos artísticos de Aurora, Chucho Valdéz y el Grupo Irakere, lo que asegura una calidad excepcional de exportación. Asimismo, el proyecto de Lourdes Carhuas cuenta con cinco videoclips cinemáticos como parte de una intensa promoción.

“Por esas trenzas” contiene 12 composiciones inspiradas en temáticas universales (amor, romanticismo, maternidad, familia) y de profunda humanidad (problemática social, sentimiento nacionalista, identidad cultural). Algunos temas, incluso, relatan historias sobre la esclavitud en el Perú, los aportes de la comunidad afrodescendiente y el valor de la resiliencia, aspectos que identifican el estilo musical de la artista.

“Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, un proceso intenso hecho con amor por la música y con el apoyo de un equipo maravilloso”, destaca la artista. Sobre el álbum, Lourdes Carhuas puntualiza que “soñaba con dejar mis canciones en un disco para que me escuchen cuando ya no esté, finalmente, se está haciendo realidad y me impulsa a seguir luchando por la música”.

Los asistentes se conectarán desde la primera canción con una potente voz que narra vivencias personales, recuerdos, anécdotas y reflexiones, siempre acompañada del ensamble principal y una orquesta sinfónica.

El espectáculo musical tendrá como invitados a Cecilia Bracamonte, Bartola, Marcello Motta (vocalista de la banda de rock Amén), Adrián Bello, Larissa Sánchez, el guitarrista Ernesto Hermoza y la violinista María Elena Pacheco.

Lourdes Carhuas ganó visibilidad con su participación en el reality de canto “La Voz Perú – Senior 2021”, ampliando su audiencia y consolidándose como una de las voces más respetadas a nivel nacional. En el 2009 obtuvo el primer premio del Festival Claro en Lima y compuso canciones para los programas de televisión “Mediodía Criollo”, “Lo Nuestro” y las telenovelas “Ana Cristina” y “Corazón de fuego”. Su historia es considerada un ejemplo de perseverancia para los cantautores de hoy.

Gratuito. El concierto “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas, programado para el sábado 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en el Gran Teatro Nacional, tendrá ingreso libre, previa inscripción en Teleticket desde el jueves 31 de octubre a las 5:00 p.m. La puesta en escena contará con el auspicio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Los admiradores de Lourdes Carhuas pueden disfrutar sus canciones en todas las plataformas digitales: linktr.ee/lourdescarhuas y seguirla en TikTok e Instagram como @lourdes.carhuas.

(NdP).