Cusco: Reconocen a financiera por su liderazgo y crecimiento

La revista Best The Of Year, que anualmente realiza un minucioso estudio de posicionamiento de marca y calidad del servicio entre las empresas de diversos rubros que operan en Cusco, reconoció a Caja Huancayo con el premio “EL INKA DORADO AWARD©”, como los mejores empresarios del año 2018, en una ceremonia especial desarrollada la noche del viernes 11 de enero en el auditorio de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR Cusco.

El premio fue recibido por el Jefe de Negocios Regionales Zona VIII, Edwin Tintaya Pérez, quien en su intervención agradeció el reconocimiento y destacó que, el crecimiento y liderazgo de Caja Huancayo en el sistema microfinanciero se debe a la confianza de los más de 1 millón de clientes y al esfuerzo de los más de 3,500 colaboradores.

La entidad financiera huancaína tiene presencia significativa en Cusco, con nueve agencias ubicadas en zonas estratégicas, constituyéndose como un gran aliado de los emprendedores, promoviendo la inclusión financiera con crédito rápidos, flexibles y a tasas preferenciales.