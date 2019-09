¿Cuánto sabes de bancos, seguros o AFP?

En el Perú menos del 5% de la población cuenta con conocimientos financieros, según un reciente estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. En el caso de los estudiantes escolares, la Prueba Pisa 2015 de Educación Financiera, determinó que nuestro país se ubica en el penúltimo lugar, solo mejor que Brasil. Además, reveló que mientras menor es el nivel socioeconómico del estudiante, es mayor la proporción de personas que se encuentran por debajo de los conocimientos básicos, según la OCDE.

Esto es preocupante, dado que existe una relación positiva entre el conocimiento financiero y la generación de riqueza, según un estudio de Lusardi, Michaud y Mitchell. Según APEIM, entre el 2007 y el 2017 se ha reducido la proporción de los hogares presentes en los niveles D y E, mientras que aumentó en el C y B. La Asociación de AFP asegura que esta migración social puede ser sostenible e ir mejorando con un mayor desarrollo y profundización de la educación financiera.

Ante esta situación y los grandes objetivos que se tienen que lograr a través de la educación financiera, la Asociación de AFP, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y el CEFI de ASBANC lanzaron el curso gratuito “Gestionando mis Finanzas”, con la finalidad de que los estudiantes universitarios y técnicos, y público en general puedan acceder a este; para mejorar la salud financiera de las personas y proveerle de mejores herramientas para que alcancen sus metas de corto y largo plazo. Puede acceder a este curso a través de la página web Asociación de AFP.

Leslie Sarmiento, joven arequipeña, no conocía sobre la existencia del Sistema Privado de Pensiones, y tampoco sobre sus ventajas y finalidad de la misma; sin embargo, cuando se informó al respecto, vio en ella una posibilidad para planear y mejorar su futuro.

Una encuesta de IPSOS reveló que el 32% de los afiliados a una AFP no saben en qué tipo de fondo de pensión se encuentran (1, 2 o 3); el 20% no sabe si está en el esquema de comisión sobre el flujo o comisión mixta; y el 17% no sabe cuánto paga de comisión en su AFP. Lo que es más preocupante aun, es que el 76% cree que necesita un número mínimo de años de aportación para tener una pensión, cuando en realidad no es así; pues la pensión que el jubilado obtiene depende de los años que aportó al sistema, así sea un año o 25 años, lo que significa que todo el dinero que aportó más la rentabilidad obtenida le es devuelto al trabajador.

