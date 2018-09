Campaña “Tetas con Propósito” para prevenir el cáncer de mama

La Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de Real Plaza, RIMAC Seguros, Alicorp, Baterías Etna, LC Perú y Hude; por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre) lanza la campaña “Tetas con Propósito”, la cual tiene por objetivo generar conciencia en la población de la importancia de la prevención de esta enfermedad con un autoexamen mensual y un chequeo de mama, al menos una vez al año.

Al respecto, Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer, manifestó: “La incidencia de cáncer de mama en el Perú ha ido incrementándose de manera alarmante, hace unos años, era la segunda causa de muerte en mujeres peruanas y actualmente es la primera. Sólo este año se registran cerca de 7 mil nuevos casos y cerca de 2 mil mujeres fallecerían por esta enfermedad. Por ello, lanzamos la campaña “Tetas con Propósito”, con la cual buscamos llamar la atención de la población y recordarles la importancia de prevenir esta enfermedad con un chequeo a tiempo”.

De esta manera, la Liga Contra el Cáncer, a través de su campaña “Tetas con Propósito”, liderará en el mes de Octubre la Gran Cruzada de Prevención Contra el Cáncer de Mama, en la que se dará a conocer los factores de riesgo, señales de alarma, así como los métodos más efectivos para prevenir esta enfermedad. Además contará con la web informativa www.tetasconproposito.com en donde la población podrá encontrar información sobre el cáncer de mama, cómo realizarse un autoexamen y además podrá agendar su cita en cualquiera de los Centros de Prevención de la institución.

Como parte de las actividades de la campaña, la institución realizará despistajes clínicos de cáncer de mama por una donación de S/ 25, en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará todo el mes de octubre de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

“Gracias al apoyo de todos los peruanos y empresas públicas y privadas, tan solo en el 2017 realizamos más de 74 mil atenciones de cáncer de mama en Lima que permitieron salvar la vida de cerca de 200 mujeres peruanas que previeron el cáncer a tiempo”, señaló Damary Milla.

Asimismo, las familias peruanas podrán unirse a la prevención del cáncer de mama adquiriendo la edición limitada de Productos Rosa, los cuales contribuirán a que la institución continúe realizando más despistajes de mama en las zonas menos favorecidas, tales como: Aceite Primor, Fideos Don Vittorio y Productos de Limpieza Hude (Escoba y Mopa Rosa), los cuales podrán adquirirse en las principales tiendas y supermercados. Así como la batería ETNA Pinky que podrá adquirirse llamando a ETNA Express al número 514-2535 o mediante la web www.etnaexpress.pe

Cabe resaltar que, durante la campaña se invitará a los peruanos a difundir en sus redes sociales una fotografía de su pecho junto al hashtag #TestasConPropósito. Con esta iniciativa se busca que más personas se unan a esta Gran Cruzada y tomen conciencia de la importancia de la prevención del cáncer de mama. Además, por quinto año consecutivo diversas instituciones y empresas públicas y privadas, se iluminarán de rosa sus edificaciones como símbolo de la Gran Cruzada de Prevención Contra el Cáncer de Mama.