Fiestas Patrias: ¿cómo hacer la maleta ideal si planeas viajar?

Preparar estas nuevas aventuras en familia es todo un proceso, que va desde elegir el lugar indicado hasta armar las maletas correctamente, hecho que suele ser muy estresante para todos, ya que a veces no sabemos qué cosas debemos priorizar y qué elementos deberíamos dejar en casa.

Aspectos como la temperatura del lugar que visites o el tipo de actividades que vayas a realizar serán factores para escoger las prendas adecuadas y no llevar bultos. Por ello, Skechers nos comparte algunos consejos que te ayudarán a armar la maleta ideal.

HAZ UNA LISTA

Para iniciar tu viaje y hacer de este un momento especial e inolvidable. Te recomendamos que, con tiempo anticipado, agarres un papel y un lapicero para anotar todo lo que necesitas llevar en tu maleta. Lo ideal sería que primero plantees diferentes categorías como: ropa, zapatos, útiles de aseo, entre otros, y luego completes cada bloque con los elementos necesarios. Este tipo de lista te ayudará a descartar lo redundante y evitar el sobrepeso de tu maleta. Si cuentas con niños este primer paso será vital para no perder de vista todo lo que puedan requerir en un viaje.

ROPA CÓMODA

Este tipo de prendas no tienen pierde en cualquier viaje que hagas, ya que te permitirá estar confortable para todas las actividades que tienes programadas. Ten en cuenta que esta clase de ropa deberá adecuarse a la temperatura del lugar que visites. Si sabes que el clima será frío deberás complementarlo con una casaca abrigadora o impermeable para evitar las molestias o algunas enfermedades. Recuerda que las prendas independientemente de que haga calor o frío en el lugar que visites, siempre deben ser cómodas y ligeras. Esto también será un punto favorable para el peso de tu maleta.

BUEN CALZADO

Podríamos considerar este punto como el más importante, ya que será este el que te deba brindar la comodidad que necesitas durante las largas caminatas que de seguro tendrás en tu viaje. Lo que te recomendamos es no llevar tantos tipos de calzado, sino considerar a aquellos que usarás más o que puedan ser versátiles, como las zapatillas. Este tipo de calzado te dará el impulso que necesitas para seguir conociendo nuevos lugares.

ORDENA BIEN LA ROPA

Guardar tu ropa estratégicamente es la clave principal para optimizar el espacio dentro de tu maleta. Un truco para no generar bultos es enrollar tus prendas hasta que se formen como tubitos y luego colocarlas en línea vertical. Verás que con este tip contarás con más espacio para incluir otros objetos como una cartuchera básica con artículos de cuidado personal o una bolsa donde introduzcas el calzado que necesites.

MALETA CON VARIOS BOLSILLOS

Una maleta con varios compartimientos será la compañera ideal para tu viaje. No solo te ayudará a distribuir tus cosas de manera adecuada, sino también al llegar a tu destino podrás encontrar alguna prenda o elemento con mayor facilidad. Recuerda siempre colocar los líquidos en un bolsillo lejano a tu ropa para evitar inconvenientes en el caso que se derrame. Si cuentas con elementos pequeños, lo ideal sería colocarlos todos en una bolsa y ponerlos en un compartimiento independiente para que los objetos no se extravíen. Todos tus documentos o dinero siempre deben estar contigo, por lo que no te recomendamos dejarlos en tu maleta.