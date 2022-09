Elecciones 2022: ¿qué pasa si emito mi voto en blanco?

Este 2 de octubre se llevará a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y más de 33 millones de peruanos y peruanas cumplirán con su deber cívico, ya sea acudiendo a emitir su voto, como miembro de mesa u otra función en la organización de los comicios.

Algunos ciudadanos tienen claro a cuál candidato escoger; no obstante, existe una cantidad considerable de electores que, por diversos motivos, aún no toman esta decisión y entre sus opciones manejan la posibilidad de votar en blanco. Pese a que es una postura válida, no es lo más recomendable si tienes cierto rechazo por alguno de los aspirantes favoritos.

¿Qué es el voto en blanco y cuáles son sus consecuencias?

Esta opción se da en todos los procesos electorales y consiste en no marcar ninguna alternativa y depositar la cédula en el ánfora tal como se recibió. Muy diferente al voto viciado, en el cual se realizan trazos o garabatos diferentes al aspa o cruz que se exige para sufragar.

En caso emitas un voto en blanco, según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley n.° 26859), tu cédula quedará descartada del proceso electoral y, por ende, se reducirá el universo de votos válidos, hecho que podría ser beneficioso para algunos candidatos.

A continuación, te mostraremos un ejemplo:

Partidos Cantidad de votos % de votos emitidos A 500 50% B 250 25% C 150 15% Blanco o nulo 100 10%

Tal como se aprecia en el primer cuadro, el conteo registró votos en blanco que seguidamente pasan a descartarse, generando como consecuencia que los porcentajes cambien y puedan beneficiar a un o unos aspirantes.

Partidos Cantidad de votos % de votos válidos A 500 55,56% B 250 27,78% C 150 16,66%

¿Qué dice la Constitución Política sobre el voto en blanco?

En el artículo 184, la carta magna se refiere a las consecuencias que podría generar que un alto porcentaje de la población opte por esta alternativa.

“El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos emitidos” , se lee en la ley fundamental del Estado.

Elecciones Regionales y Municipales 2022

En las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se votará por los nuevos alcaldes municipales, gobernadores y vicegobernadores regionales para el periodo 2023 - 2026. Son organizados por la ONPE y fiscalizados por el JNE en cada distrito, provincia y departamento peruano.

