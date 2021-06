El exmandatario Ollanta Humala, quien también fue candidato en las Elecciones Generales 2021, reconoció a Pedro Castillo como el presidente electo y criticó a las personas que están buscando desprestigiar el proceso electoral.

“ Los resultados oficiales señalan a Pedro Castillo como presidente. Sembrar dudas sobre un proceso internacionalmente reconocido como transparente no es democrático. Hace mucho daño al país y a sus instituciones. La proclamación de Pedro Castillo no puede demorar más”, señaló el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Según el 100% de actas contabilizadas por la ONPE, Pedro Castillo ganó la segunda vuelta electoral con el 50,125% de votos válidos. Sin embargo, para proclamar al ganador definitivo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que resolver todos los recursos de apelación que ha presentado el fujimorismo (diez de ellos ya han sido declarados infundados).

Humala también se refiere a lo que están haciendo políticos que apoyan a Keiko Fujimori. Por ejemplo, aliados de la lideresa del Fuerza Popular han pedido una auditoría internacional a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Aducen que hubo fraude, aunque no presentan ninguna prueba contundente.

De hecho, uno de los promotores, el economista Daniel Córdova reconoció, en diálogo con Cuarto Poder, que no tenían como probar el supuesto fraude electoral.

“ No tenemos información para probar el fraude. Si no te dicen, si te ocultan la información que podía probarlo lo diríamos, pero sí, hay presunción de fraude. Lo siento mucho si la palabra suena fuerte”, dijo.

La hija del exdictador Alberto Fujimori también está en la misma narrativa y la tarde del lunes 28 de junio, hasta el cierre de la nota, se dirigía a Palacio de Gobierno para dejarle una carta al presidente Francisco Sagasti para que pida una auditoría a la OEA.

Publicación de Ollanta Humala.

Observadores electorales respaldan segunda vuelta

Tanto Fujimori como sus aliados hacen esta solicitud a pesar de que observadores internacionales como la Unión Europea y la propia Misión de la OEA han respaldado el proceso electoral y a los organismos electorales.

“Hemos observado, hasta el momento, que la actuación de los órganos jurisdiccionales se ha apegado a la normativa vigente”, manifestó la Misión de observadores de la OEA en un comunicado, mientras que la UE indicó que “consideran que el proceso electoral del 6 de junio ha sido libre y democrático”, y que confían en las autoridades para resolver los “litigios pendientes”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.