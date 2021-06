La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, evitó responder a las preguntas sobre los audios que se difundieron en los que se escucha decir a Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, que se tiene que repartir “un palo (un millón de dólares) para cada uno” de los miembros del Pleno de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que favorezcan la candidatura de Fuerza Popular, porque, de lo contrario, “la chica terminará presa y el otro señor (Alberto Fujimori) morirá ahí donde está”.

Tras escuchar la pregunta, Fujimori, quien se había acercado hasta la mesa de partes de Palacio de Gobierno para entregar una carta dirigida al presidente Francisco Sagasti en la que solicita que acuda a organismos internacionales para llevar a cabo una auditoría del proceso electoral, pasó de largo y respondió sobre un tema absolutamente distinto, pues criticó las declaraciones del asesor jurídico de Perú Libre, Aníbal Torres.

“Rechazamos también esa afirmación de parte de un dirigente de Perú Libre que, amenazando, dice que acá correrán ríos de sangre. Ese tipo de afirmaciones tienen que ser condenadas, rechazadas, y no podemos permitir que nuestro país se siga polarizando. Queremos conocer la verdad, sí, es fundamental conocer la verdad, pero será de manera pacífica ”, enfatizó.

Sin embargo, las declaraciones de Torres estaban referidas al presunto golpe de Estado que se estaría gestando luego de la carta enviada por ex altos mandos en retiro del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), en donde se menciona sin pruebas que “las FF. AA. no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude”. Casualmente, Montesinos está recluido en la prisión de máxima seguridad de la base naval del Callao, un centro penitenciario que está vigilado por la Marina de Guerra del Perú.

“ Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán. No lo van a lograr. No es como en otras épocas en donde celebraban los golpes de Estado”, fueron las declaraciones de Aníbal Torres.

Fiscalía de Prevención del Delito toma acciones para resguardar casa del presidente del JNE

La Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima solicitó a la Región Policial Lima que realice rondas policiales por las inmediaciones de la casa de presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, con el objetivo de protegerlo del hostigamiento y amenazas que ha venido sufriendo por parte de simpatizantes del fujimorismo.

“Se dispone oficiar a la Región Policial Lima a fin de que la comisaría del sector tome conocimiento de estos hechos (los actos de acoso y amenazas) y en acción preventiva se constituya en el acto o efectúe rondas policiales por inmediaciones del domicilio del magistrado Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE”, dice el documento al que La República tuvo acceso.

