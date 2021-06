El miembro del equipo técnico de Perú Libre, Anibal Torres, criticó el pedido de un grupo de políticos que apoya la candidatura de Fuerza Popular para solicitar al presidente Francisco Sagasti una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acerca de las supuestas irregularidades en las mesas de sufragio a las que se aferra el partido fujimorista para dar cuerpo a su narrativa del fraude.

“El presidente Sagasti no debe intervenir para nada en el proceso electoral, sino esperar que sea proclamado el nuevo presidente. No se van a atender los caprichos de Fuerza Popular, que habiendo perdido todo, que estando perdiendo todas las acciones de nulidad debido a que no ha acreditado sus hechos, pide auditoría internacional”, mencionó Torres para RPP.

Posteriormente, hizo énfasis en que los organismos internacionales a los que el fujimorismo solicita auditoría ya se han pronunciado sobre el proceso electoral vigente y han resaltado que se cuenten con “las garantías del debido proceso”.

“Aquí tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos una Constitución, tenemos las elecciones que se han realizado transparentemente, con la presencia de organismos internacionales, todos los cuales están dando cuenta de que las elecciones se han desarrollado en orden”, agregó.

Finalmente, el asesor jurídico de Perú Libre indicó que la motivación de Fuerza Popular es “hacerle daño al país” luego de saber que ya han perdido los comicios.

“La motivación que tienen es que han perdido la elección y que no quieren aceptar haber perdido y apuntan a dilatar la proclamación del presidente. Eso es a lo único a lo que apuntan: a hacerle daño al país . A una elección uno va a ganar, es verdad. Pero también se va con la posibilidad de que puede perder. Yo he intervenido en una elección, perdí y (me quedé) tranquilamente, no (dije) que ha habido fraude, que me han quitado los votos, que hay que hacer auditorías. Nada de eso. El conteo se hizo. Hay un ganador”, concluyó.

