El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, emitió su voto en Tacabamba, en su natal Chota, Cajamarca, y dijo esperar que en estas Elecciones Generales 2021 gane la democracia. Anteriormente había asegurado que respetará los resultados.

“Por el Perú. Que gane la democracia”, mencionó el docente aún con la cédula en su mano.

Asimismo, Castillo dio a conocer que no viajará a Lima para esperar el flash electoral, tal como se había previsto, sino se quedará en Cajamarca, debido a su preocupación por el estado de salud de sus padres.

“He tomado una decisión. No voy a estar en Lima por la situación de la salud de mis padres. Acabo de tener contacto con mi familia, mi comunidad y me preocupa la salud de mis padres en estos momento. Voy a ver de qué manera hago que mis padres se sientan más tranquilos porque primero es la salud y vida de mi familia”, manifestó.

El líder del partido del lápiz reflexionó sobre la polarización que ha generado los comicios y afirmó que este domingo no primará la indecisión.

“ Yo creo que en el Perú se acabaron los indecisos , se acabaron las inclinaciones. Viva el Perú”.

Pedro Castillo repartió panes a periodistas durante desayuno electoral

El candidato de Perú Libre compartió parte de su desayuno electoral con los periodistas que llegaron hasta su tierra natal en Cajamarca para cubrir este evento.

“Este desayuno es un gesto de lealtad, es un gesto de dignidad, pero también es un gesto de compartir, y quisiera decirles que en parte me apena tanto haber encontrado en mi trajinar niños abandonados, familias que no tiene un pan y que no son identificadas. Hoy, de cara al bicentenario, es necesario decirles que, cualquiera que sean los resultados, hagamos un esfuerzo para recuperar a esas familias”, señaló.

El candidato de Perú Libre partió el pan chotano y lo compartió no solo con su familia, sino con los periodistas que se encontraban en el lugar. También les dieron choclo, queso y humita, según reporteros en el lugar. Por su parte, Pedro Castillo y sus allegados ingirieron caldo de gallina con huevos de corral.

