A tres días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, el exmandatario de Uruguay José Mujica se reunió a través de una plataforma virtual con el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, en el denominado Encuentro de maestros, y le recomendó no caer en el autoritarismo y reconocer sus errores cada vez que se equivoque.

“ No caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: me equivoqué . Sencillamente, hubiera querido otra cosa. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, dile la verdad, háblale la verdad. Ponle el corazón”, le aconsejó.

El expresidente uruguayo advirtió al docente que no es una tarea sencilla representar las necesidades de los menos favorecidos.

“ No es sencillo, no es fácil torcer el rumbo de la realidad a favor de los más débiles. No es sencillo, no tiene premio. Es un arduo combate, permanente”, agregó.

Mujica recordó a Castillo que lo más importante es la confianza de su pueblo y le recomendó que se aleje del camino de la corrupción.

“Lo más importante que hay es la confianza del pueblo. Y es muy fácil perderla. Hay gente que se mete en el camino de la política porque le gusta pasarla bien. Y ese es el camino de la corrupción”, mencionó.

Asimismo, le recordó que lo primordial es velar por los intereses de los ciudadanos, y sugirió que quienes busquen beneficios económicos deberían dedicarse al rubro de la industria y el comercio.

“Por ahí dicen que si no se paga bien, no van a venir los más capaces. Para que los más capaces tengan el honor de jugar parte del tiempo de su vida por los intereses de su pueblo, eso no tiene precio. Los que buscan mucha plata, que se metan en el camino de la industria y del comercio. Que no entren en el camino de la política. Hay que correrlos”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.