Pullas y propuestas entre Castillo y Fujimori en bloque anticorrupción

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre, participaron en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Arequipa, y expusieron sus propuestas en el bloque de la lucha contra la corrupción e integridad pública.

Fujimori anunció que en un eventual Gobierno suyo fortalecerá a la Contraloría General, a la cual, agregó, “se le aumentará su presupuesto, pero también se le tiene que dar capacidad sancionadora y control concurrente”.

De igual forma, la lideresa del fujimorismo propuso la creación de un alto comisionado, que estará conformado por personas alejadas de la política y por miembros de la sociedad civil, los cuales “ se encargarán de evaluar, de dar propuestas y de fiscalizar, desde al presidente de la República hasta el último funcionario ”.

Asimismo, dijo que implementará un programa llamado ‘Transparencia 100%’. “Esto permitirá que los medios de prensa, que los ciudadanos participen proactivamente en todos los procesos de adquisición de compras de parte del Estado”, expresó.

Luego, contó la experiencia de Carlos Neuhaus en la ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019: “Él me comentaba que los contratos de Gobierno a Gobierno ayudaron mucho a reducir y no tener actos de corrupción. Y, además, aplicaron en todo el proceso el control concurrente, esto significa que, en cada decisión que se tomaba, la Contraloría los acompañaba en todo momento”.

Y añadió: “Estas obras concluyeron con éxito. El señor Carlos Neuhaus cumplió con todas las exigencias que se le pedía a nuestro país. Es más, devolvió cerca de 300 millones. Pudo ahorrar y tener una gestión impecable. Eso es lo que hará nuestro Gobierno”.

¿Y qué propuso Pedro Castillo?

Por su parte, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, señaló que es necesario la creación del Consejo Nacional Anticorrupción, el cual estará integrado por el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, un representante de la Iglesia y “otros que amen a la democracia y al país”. Estará presidido por el jefe de Estado.

Además, coincidió con su rival en que se tiene que fortalecer a la Contraloría, “ampliando sus facultades para que sancione directamente a los corruptos” . De igual forma, dijo que van a “fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción ampliando sus facultades”.

“Asimismo, desde nuestra bancada”, añadió el profesor cajamarquino, “solicitaremos que se mejoren las leyes penales para sancionar eficazmente al corruptor y al corrompido. Y los corruptos deben ser inhabilitados perpetuamente para que no vuelvan a contratar con el Estado”.

Por último, indicó que, de llegar a Palacio de Gobierno, promoverá que la sociedad civil se organice para fiscalizar a todos los funcionarios, incluyendo al presidente de la República.

Un bloque de pullas

Durante este bloque, los candidatos no dejaron de mandarse algunas pullas. “¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo?”, se preguntó el maestro de escuela al inicio de su discurso. La respuesta de Keiko Fujimori no tardó en llegar y le recordó a Vladimir Cerrón, líder del partido de Perú Libre, quien no pudo postular como vicepresidente debido a que cuenta con una sentencia por corrupción.

“Sugiero que usted trate de superar su obsesión con Cerrón. Acá el candidato es Pedro Castillo. No lo va a ver en mi gestión, ni a ninguna persona vinculada con extremistas”, resaltó Castillo. Por su parte, Fujimori replicó: “¿Cómo creerle que el señor Cerrón no participa en su grupo político si él ha puesto el vocero? ¿Dónde está el señor Kurt Burneo que usted anunció con bombos y platillos como miembro de su equipo y el señor Cerrón se lo impidió? Ya sabemos quién manda”.

Minutos después, Castillo volvió a la carga: “Esta noche estamos al frente del Perú dos líderes: uno del magisterio y otra jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, la propia Confiep, su prensa, por Jorge Barata, Dionisio Romero, y los que la siguen”, dijo el profesor. “¿Red criminal? La de ustedes, presidida por el señor Cerrón, que tiene condena, sentencia firme por corrupción”, rebatió Fujimori.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.