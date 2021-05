CEP a candidatos: “Es más que urgente ampliar el presupuesto de salud”

Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), informó que presentaron la hoja de ruta a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo para que en el próximo gobierno se intensifique esfuerzos para el sector salud.

“ Es más que urgente ampliar el presupuesto en salud . No se puede seguir con 3,2% del PBI para asignarle a salud. Así no se puede tener los puestos de salud, los centros, los hospitales que el país necesita, ni contratar ni tener a los profesionales y técnicos que la salud merece”, declaró a RPP.

Asimismo, señaló que han hecho hincapié en un planteamiento para el establecimiento de un “fondo intangible para la salud” que debería ser producto del cobro de diversos impuestos.

“Creemos que hay que ampliar el presupuesto y para ello suscribimos la propuesta de crear un fondo intangible para la salud, que debería ser constituido por impuestos al alcohol, cigarros, comidas con octógonos. Debería incluirse el impuesto a los multimillonarios, y todo eso que vaya a un fondo intangible para cuidar la salud de nuestra población”, sostuvo.

“Si ha habido equivocaciones, es porque somos personas”

En otro momento, calificó de “equivocación” lo ocurrido con el caso de las jeringas vacías, en el que peruanos y peruanas denunciaron no haber sido vacunados contra la COVID-19.

“ La enfermería es ética y, si ha habido algún comportamiento fuera del protocolo o si ha habido equivocaciones, es porque somos personas . Nunca ha habido mala intención. No he encontrado en las colegas y los colegas involucrados ni dolo ni afán de robo o maltrato. No ha habido eso”, comentó.

Enfatizó que por parte de los enfermeros y enfermeras que habrían cometido estos actos no hubo intención de perjudicar a la población. Además, invocó al titular de Salud, Óscar Ugarte, para que se realice un aumento en el presupuesto del sector.

“Hemos tomado contacto desde el CEP los responsables del tema y he sido informada de esa impresión que tienen nuestros colegas. Sin embargo, estamos esperando los resultados de la investigación y estamos pidiéndole al señor ministro y a la señora Molinelli que respalde la enfermería con presupuesto y contratos dignos”, agregó.

El Ministerio de Salud presentó los resultados de las investigaciones este viernes y refirió que las personas involucradas reconocieron el error y lo catalogaron como un “error humano”.

No obstante, la bancada de Frepap pidió citar al titular de dicha cartera por lo ocurrido con el fin de que responda sobre “las acciones inmediatas de vigilancia, control y sanción”.

“La ciencia ya dijo que el dióxido de cloro no sirve”

Por otro lado, La Rosa cuestionó que el Parlamento Nacional haya aprobado la formación de un grupo de trabajo parlamentario para indagar sobre el dióxido de cloro.

“ Me parece impresionante que el Congreso de la República esté poniendo en cuestión lo que la ciencia ya dijo que no sirve . Es momento que el Congreso hable del hambre en el país y hable de los programas sociales, y no pierda el tiempo en aquellos que no le corresponde”, apuntó.

