Indira Huilca ratifica apoyo a Pedro Castillo en segunda vuelta electoral

La excongresista Hindira Huilca ratificó su apoyo a la candidatura del aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, dejó en claro que las diferencias con el dueño del partido, Vladimir Cerrón, siguen en pie.

“Mis diferencias con el señor Vladimir Cerrón no han cambiado, yo no las oculto. Además, no solo no lo hago, sino que seguramente seguiremos disputando estos temas en un escenario en que el señor Pedro Castillo salga elegido . Esperamos que sea así”, señaló Huilca para Exitosa.

La exparlamentaria mencionó que ha decidido darle su voto a Castillo porque la candidatura de su contendora, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, significaría un retroceso a un régimen antidemocrático.

“Estamos frente a una persona nociva como la señora Keiko Fujimori. Una persona autoritaria, que reivindica un pasado al cual no debemos volver . Vivimos 25 años de democracia justamente por haber derrotado a este régimen dictatorial. Lo que está en juego es mucho más que mis diferencias personales con Vladimir Cerrón”, argumentó.

Marco Arana a Pedro Castillo: “Es un respaldo para repudiar la campaña de miedo”

El excandidato a la presidencial por el Frente Amplio, Marco Arana, dirigió unas palabras tras suscribir acuerdo con el líder de Perú Libre, Pedro Castillo, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Recalcó que apoyo será en todos los niveles.

“(Es el) respaldo para el equipo técnico, respaldo para que se cuide el voto, respaldo para repudiar la campaña de miedo y amenazas que han llegado a ser incluso amenazas de muerte de parte de la gente del fujimorismo”, declaró a la prensa.

Arana Zegarra manifestó que el pacto con el docente cajamarquino está orientado a no defraudar la confianza de la población en la búsqueda de la nueva elaboración de la carta magna.

“Hemos firmado un documento con Pedro Castillo en el que estamos planteando la necesidad de no traicionar la esperanza del pueblo para una nueva constitución, con justicia social, con respeto a los pueblos originarios y respeto al medio ambiente”, finalizó.

