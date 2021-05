Urresti: La gente le dio su voto a Castillo porque está harta

El congresista de Podemos Perú y excandidato a la presidencia, Daniel Urresti, afirmó que la población que le ha dado su voto al aspirante a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021, es aquella que está cansada de que no haya mejoras en su entorno.

“ La gente le dio su voto a Pedro Castillo porque está harta de que no haya cambios ”, precisó en entrevista con Latina.

En esa línea, añadió que los electores estaban “desesperados”, por lo cual preferían optar por un candidato de propuestas radicales.

“La gente está desesperada. Si tú tienes 25 años viviendo en un asentamiento humano y no has conseguido que te pongan agua, ¿qué cosa quieres? Entonces, has perdido toda esperanza. (Piensan) ‘acá tenemos que cambiar todo esto a la mala’”, refirió.

El legislador criticó el plan de gobierno del candidato del partido del lápiz, pues, según dijo, desean implementar “la izquierda de los años 70″ y que proponen “estatizarlo todo”.

No obstante, Pedro Castillo ha comentado que sí tiene intención de conversar con el empresariado y lograr mantener las relaciones, así como revisar los contratos de las transnacionales.

“Yo quisiera expresar mi solidaridad y mi respeto a la empresa privada nacional. Me voy a sacar el sombrero para darle la bienvenida a mis empresarios nacionales. Tienen aquí un gobierno (con el) que vamos a sacar adelante al país en el marco de la industrialización. (…) Hay que revisar los contratos con las transnacionales. Han llevado el gas de camisea fuera del Perú”, sostuvo Pedro Castillo en el programa Cuarto poder.

En otro momento, Urresti resaltó también que el profesor de escuela no tiene “ninguna experiencia” para el manejo del país. “Confunde lo que es PBI con recaudación; no tiene ideas claras”, añadió.

Urresti cuestionó equipos técnicos de ambos candidatos

Daniel Urresti, además, cuestionó los equipos técnicos de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de su contrincante, Pedro Castillo.

“ La señora Keiko Fujimori ya presentó un equipo técnico donde aparecen cuatro dinosaurios . Esa gente que trabajaba con Montesinos no puede estar, y el señor Castillo no presenta hasta ahora ningún equipo técnico porque el que lo está armando es Cerrón, el jefe”, sentenció.

