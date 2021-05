Declaraciones de López sobre Castillo son inaceptables, consideran especialistas

El excandidato presidencial Rafael López decidió apoyar a Keiko Fujimori durante la segunda vuelta electoral y ha venido recorriendo varias provincias del país para respaldarla y cuestionar al candidato Pedro Castillo; sin embargo, durante un mitin realizado en Lima, el empresario invocó la muerte del postulante de Perú Libre, hecho que generó controversia.

“Viva el Perú, viva la democracia, muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo. No puede pasar eso acá”, dijo el representante de Renovación Popular, quien luego, junto a las personas que lo acompañaban, cantaron el himno nacional y levantaron la bandera del Perú.

El partido de Fuerza Popular tomó distancia del discurso de López Aliaga. El primero en hacerlo fue Luis Galarreta. El postulante a la vicepresidencia aseguró que lo dicho por el líder de Renovación Popular no forma parte de la campaña que viene realizando su partido de cara a la segunda vuelta presidencial.

“ No es parte de nuestra campaña. Nosotros tenemos una campaña principal, es más, hemos quedado en ofrecer las propuestas, nuestra forma de ver el futuro del país, cómo queremos hacerlo y, además, hemos hablado de un gobierno abierto. Eso es verdad, pero es imposible que podamos estar midiendo las múltiples campañas e iniciativas que nacen”, señaló en diálogo con RPP.

Por su parte, Keiko Fujimori agradeció el respaldo que le viene brindando su excompetidor, pero rechazó sus declaraciones sobre Castillo.

“Agradezco a Rafael López, y a sus militantes por el respaldo que él ha anunciado. Agradezco a los ciudadanos que han participado ayer en esa marcha, pero yo, en lo personal, no le deseo la muerte a nadie. Mi objetivo es declararle la muerte a la pandemia, al hambre, a la pobreza, a la desigualdad y a la indiferencia”, manifestó durante una entrevista en Panorama este domingo 9 de mayo.

No obstante, estas no fueron las únicas voces políticas que se proclamaron en contra del discurso de odio de López Aliaga. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y la exministra de Economía María Antonieta Alva lo criticaron.

“Respecto de las opiniones emitidas por un excandidato a la presidencia, nosotros, como Poder Ejecutivo que guardamos el principio de neutralidad, solo podemos decir que en general cualquier discurso que pueda parecer un discurso de odio debe estar al margen de un sistema democrático “, mencionó Bermúdez a la prensa.

Los cuestionamientos también provinieron de la Iglesia Católica de la que es devoto López. El arzobispo Carlos Castillo pidió “tratar de comprender por qué suceden las cosas y no satanizar a nadie ni tampoco desearle la muerte, que son cosas muy graves en el lenguaje nuestro y que pueden llevar al encono mayor y a la destrucción”.

Ante las críticas en su contra por varios usuarios en las redes sociales, López Aliaga se pronunció sobre el hecho y aseveró que se refirió a la muerte política de Castillo, detalle que no mencionó durante el mitin.

“Quiero aclarar que hoy (el último 8 de mayo) me referí a la muerte política del comunismo y de dirigentes de Perú Libre porque su ideología solo va a generar miseria y pobreza en Perú”, escribió en su cuenta de Twitter.

Especialistas en temas políticos analizaron la situación y comentaron a La República sobre las frases del expostulante de Renovación Popular.

“Declaraciones inaceptables”

Gonzalo Gamio, especialista en ética política y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), manifiesta que las declaraciones de López Aliaga son inaceptables y confirman que era un candidato de extrema derecha.

“ Se trata de unas declaraciones inaceptables, condenables desde un punto de vista ético y sancionables desde un punto de vista legal. López Aliaga confirma con estas declaraciones la hipótesis de su posicionamiento en una extrema derecha que no pocos especialistas consideran afín al fascismo”.

Asimismo, señala que el empresario no maneja un lenguaje sutil ni las metáforas, y es condenable que un político manifieste estos cuestionables excesos verbales.

“Es una clara contradicción con su suscripción del catolicismo. Asimismo, son declaraciones abiertamente contrarias a la cultura democrática. Es curioso que sus seguidores en las redes lo disculpen señalando que López habló ‘metafóricamente’. Lo cierto es que el excandidato nos tiene acostumbrados a expresarse sin ningún cuidado y con poca responsabilidad”, manifiesta.

Por otro lado, la politóloga Valerie Tarazona Kong señaló que el pronunciamiento de López va más allá de ser inaceptable, ya que manifiesta una manera de hacer política que debe ser desterrada y que es un mal ejemplo para los menores de edad.

“Expresan una forma de hacer política que debemos desterrar en la esfera pública y en todo espacio que se precie de ser democrático. Él es representante legal de algunos colegios privados. Yo no me quiero imaginar qué cultura interna promueven instituciones que avalan a un personaje como él para algo tan delicado ¿Te imaginas a nuestros estudiantes escuchando un fraseo así, que alguien se muera porque piensa distinto a como tu piensas? Es de terror”, apunta.

No afecta a Fujimori

Gamio indica que Fujimori, al deslindarse de sus declaraciones, evitó ser perjudicada; sin embargo, no descarta que el discurso de López puedan dañar su candidatura en un futuro. Cabe señalar que según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República la lideresa de Fuerza Popular se encuentra a 6 puntos porcentuales de Castillo.

“Fujimori ha intentado defender una imagen de moderación, pero la intervención de López radicaliza el punto de vista de la derecha. No la ayuda en absoluto. No me sorprendería que en algún momento se les pidiera a personajes radicales del tipo de López Aliaga que no se pronuncien así, que incluso su silencio ayuda más”, dijo el experto en ética.

“La opinión pública ya siente que, por desgracia, esta segunda vuelta nos está forzando a elegir entre dos extremos que se alejan del sano sentido común en la política. Ambos extremos representan un peligro para la democracia en el Perú. Cerrón perjudica a Castillo, y radicales de derecha como López dañan la candidatura de Fujimori. Cualquier exabrupto de uno u otro lado podría inclinar la balanza al final de la campaña ”, agregó.

Para Tarazona Kong, la lideresa de Fuerza Popular no ha sido afectada por las declaraciones de López, debido a que quienes están convencidos de votar por ella seguramente sufragaron por el excandidato en primera vuelta.

“No le afecta en lo más mínimo, solo genera reacciones indignadas en Twitter y ciertas redes de profesionales progresistas que apuestan por la democracia como el mejor régimen para regular la convivencia en sociedad. Es perjudicial para todos y todas nosotras quienes, desde distintos roles como analistas hasta activistas, apostamos porque las elecciones sean una fiesta democrática porque evidencia que hay un sector de ciudadanos y ciudadanas que toleran discursos de odio con tal de ‘defender el modelo económico’. Reitero, es de terror, es terrorismo informativo”, explica.

