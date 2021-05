Werner Cabrera: “No hubo autoritarismo, todo se hizo de manera consensuada”

Ha habido denuncias de FP de parcialidad en el debate.

Para nada. Todo ha estado consensuado entre ambos voceros, lo que más hemos cuidado ha sido la imparcialidad. Lo que les pedí a los voceros es que tengan madurez política porque es una elección nacional.

¿Por qué cree usted que el vocero de FP, Hernando Guerra García, dice que no conocían las reglas de juego y que Keiko llegó tarde pues no la dejaban pasar?

No, es falso, son acusaciones inadecuadas, fuera de la realidad. Al contrario, incluso hemos hablado con el general, con el comandante de la Policía, con las rondas, para que sea imparcial. Son justificaciones que están fuera de la realidad. Están en su derecho de victimizarse, pero nada de eso ha habido.

Dice que hubo un manejo autoritario, dictatorial, totalitario, que hubo imposiciones.

Lo que tiene que entender es que ya no estamos en los años 90, esos años ya cambiaron. El debate se hizo de la manera más transparente o imparcial. Acá no hay autoritarismo, no se ha ajustado el debate de manera unilateral, todo fue totalmente democrático . Que quede claro, no ha habido ningún as bajo la manga, todo ha sido consensuado con los dos voceros. Que ellos (FP) no coordinen o estén desorganizados en Chota ya es otra cosa. O que vengan de Lima a imponerse verticalmente es su problema, no de nosotros. Ellos han estado presentes.

Aseguran que en los tratos no ha participado un representante de FP, no lo reconocen.

Los dos voceros siempre estuvieron allí. Es un buen profesional el vocero de FP, que incluso sugirió temáticas, qué puntos debían ir en el debate.

¿Él sostenía coordinaciones con la campaña de Keiko?

Me imagino que sí, porque todo es coordinado. ¿Cómo no va a tener coordinación el vocero local con el vocero nacional?

Desconocen que participó.

Esa no es nuestra responsabilidad. Repito, que estén desorganizados y desarticulados es su problema... Además, no hubo temas rebuscados, son los que los candidatos discuten, de agenda, de todos los días. Por ejemplo, cómo dar salida a la crisis sanitaria y económica. ¿Quién no sabe que en Perú estamos viviendo la inseguridad ciudadana? ¿Y la educación? No son temas nuevos. Nadie puede decir ‘esos temas los colocaron para tender una trampa’ .

¿Le preocupó, le molestó, la tardanza de Keiko Fujimori?

No, ya no era problema de nosotros. Nuestro trabajo fue coadyuvar a que se dé el debate, más que todo para el orden y seguridad. El resto, si un candidato llegaba tarde o temprano no era nuestra responsabilidad.

¿Analizó las propuestas?

Creo que les falta hacer algunos ajustes, sobre todo en el orden económico y sanitario, debe haber propuestas más concretas, didácticas, que las entienda la población.

Cuando Fujimori dijo que hizo todo un esfuerzo para venir a Chota, ¿le molestó la frase?

Sí, pues, es una posición inadecuada. Cuando uno quiere ser presidente de una nación, tiene que hacer todo un esfuerzo de ir hasta el ultimo rincón del país , ahí donde la gente quiere escuchar, ahí donde está la pobreza, ahí donde no son escuchados.

Y uno debe sentirse local en cualquier parte del país.

Ese es el gran problema de los políticos centralistas. Miran Lima nada más y no miran el último lugar. Es por eso que a veces no funciona el modelo, ¿no? El modelo debe crecer de arriba a abajo y de abajo a arriba.

¿Qué es lo que causó más dificultad al realizar el debate?

Que dos candidatos se reten a debatir en la plaza de Armas, se corre el riesgo de enfrentamientos de seguidores, pero se tomaron medidas preventivas. Chota está organizada, hay rondas campesinas y urbanas, la policía y el serenazgo, aquí la coordinación es constante.

¿Dudó en realizarlo?

Hay que tomar decisiones. Peor hubiera sido si venían los candidatos, con sus grupos, no se puede permitir la anarquía. Imagínate, todos vienen, se aglomeran, eso sí hubiera sido catastrófico. Quien tenía que tomar el liderazgo era el JNE, así que tuve que suplir el vacío.

Mucho orgullo en Chota.

Sí, la gente está muy contenta. Chota ha estado en los ojos del Perú y el mundo... Nos faltó vender nuestros atractivos turísticos, incomparables…

Descarta cualquier atisbo de favorecer a un candidato.

Categóricamente, es lo que más hemos cuidado. Los políticos debemos ir madurando. Podemos tener discrepancias políticas o ideológicas, pero no podemos hacer daño a la política. En política debemos ser buenos ganadores y perdedores.

