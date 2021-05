Oscar Vidarte: “No debemos hablar más del ‘mal menor’, sino del mal que va a poder ser más controlado”

¿Por qué sostiene que ya no se puede hablar del “mal menor” como se hizo en elecciones anteriores?

Desde hace varias elecciones estamos hablando en los mismos términos. En el 2011 había que votar por el mal menor también: entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. En el 2016, parte de la población optó por PPK. Incluso en el 2006, un Alan García que nos recordaba los 80 contra Ollanta Humala, también la lógica del “mal menor” apareció. En otras palabras, prácticamente hace 15 años venimos votando por el “mal menor”. Ya se está llegando a puntos o límites insospechados. Tenemos a dos candidatos que, a diferencia de lo que pasó en el 2011 o 2016, suman menos del 20% del electorado, estamos hablando de más del 80% que probablemente no votó por estos candidatos. Y creo que, por eso, entramos a otra etapa en la que tenemos que hablar de votar ya no por el “mal menor”, porque se desnaturaliza en las condiciones actuales, sino hablar por el mal con menos poder, el mal más controlado... Es una fase en la que “el menos malo” tiene que ser analizado de otras formas.

¿No ve en la votación a Castillo protesta, indignación?

Sí, creo que había un voto crítico, y desde antes de la elección, respecto al sistema, a los resultados de un modelo que ha favorecido a unos sectores más que a otros. Creo que tenía que haber un voto crítico, que siempre lo ha habido, en el 2016 con Mendoza, el 2011 con Ollanta. En la última semana este voto crítico se fue a Pedro Castillo. Pero creo que no solo se reduce al electorado que votó por Castillo, hay un voto que identifica a Keiko Fujimori como alguien del establishment, que no propone ningún cambio, sino mantener las cosas casi como están. Su propuesta de no voy a tocar nada y no te ofrezco nada nuevo es pobrísima. Su ‘mantenemos al modelo y no al comunismo’ no convence a nadie.

No convence al indeciso.

No. Keiko le está hablando a quienes van a votar por ella per se, sin que tenga que hacer nada, ese sector que votó por Rafael López Aliaga, que votó por Hernando de Soto, que va a votar por ella así se vaya de viaje por seis semanas y regrese. Entonces, tiene que comenzar a hablarle al voto, en primer lugar, desconfiado de ella. Y no basta con pedir perdón o firmar un papel de compromiso que ya firmó, tiene que hacer cosas más importantes y hablarle al sector que quiere cambio...

¿Y cuál es la crítica por el lado de Castillo?

Puede estar genial en las encuestas, pero sabemos que la política peruana es cambiante y él no dice nada nuevo, no se desmarca del ideario, del plan de gobierno de Cerrón, no presenta a su equipo, más bien ahora ya nadie más de Perú Libre habla si no es él. Y lo que habla son cosas que incluso van contra unos pocos avances logrados en las últimas décadas. También se logró un avance con respecto a la Sunedu y la reforma educativa y hasta esos avances los cuestiona. Entonces, uno dice, parece que aquí la lógica es destruir todo... Se le pide respuestas para hacer frente a la salud y no existe una gran propuesta.

¿Qué cambiaría de la política exterior con ellos?

Keiko tiene un plan de gobierno que habla de integración, multilateralismo, pero no dice a qué se refiere. Su plan es muy pobre en propuestas y cuando sí propone no tiene pies ni cabeza, como fortalecer el Grupo de Lima y volverlo un mecanismo de articulación política, cuando se fundó para la crisis venezolana y ha fracasado... Otro problema, a partir de la historia del fujimorismo, es cuál va a ser su papel en materia de derechos humanos y el sistema internacional, porque ha propuesto indultar a su padre y eso, según la normativa internacional, no es posible... Respecto a Castillo, no se ve referencias de política exterior y, como vemos, no hay muchos interlocutores en Perú Libre, salvo Cerrón. Y el ideario de Cerrón es una propuesta que se inserta en los 60, hay mucha crítica al imperialismo estadounidense. No incorpora debates actuales, el papel de la globalización, la crisis del multilateralismo. Hay temas interesantes de integración sudamericana, pero su propuesta es alejada del contexto actual, es rupturista, y eso ya pasó en el primer gobierno de García y sabemos cómo terminó.

¿Un triunfo de Castillo alteraría las relaciones con EEUU?

Si hace lo que ha prometido, obviamente puede traer complicaciones. Basándonos en lo que dice su ideario, es obvio que hay una propuesta que ve a EEUU como una amenaza, además de nacionalizar o estatizar empresas que puedan tener vínculo con inversión americana. Hay una crítica muy intensa al papel de EEUU y que ese imperialismo causa todo lo malo para el país. La pregunta es, ¿lo hará? En su momento, Humala también generó alarmas respecto a EEUU y, al final, tuvo buena relación.

¿La campaña del miedo al comunismo funciona?

Hay un discurso medio distorsionado sobre lo que entendemos por comunismo y hay un uso político de lo que significa el miedo al comunismo. Pero más allá de algunos sectores de la Lima moderna, ese discurso no termina calando. Más que temor al comunismo, lo que se necesita es una candidatura que genere confianza, desde el lado de Fujimori y, además, proponga un tipo de cambio, que gran parte de la población necesita.

Castillo sí propone el cambio, pero…

Si gana Castillo hay que ver cuál va a ser su papel porque es un personaje particular, que ha sido candidato por Perú Posible, ha sido parte de un sindicato, ha sido llamado por Cerrón en las últimas semanas para ser candidato. Sería bueno conocer cuál es la agenda de Castillo, si podrá independizarse de Cerrón. La pregunta es, ¿se va a independizar y construir su propia agenda? Y ahí entramos nuevamente al espacio de la incertidumbre. No sabemos hacia dónde va a ir.❖

