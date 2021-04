El escritor Mario Vargas Llosa afirmó que existe de parte de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el compromiso de respetar los plazos constitucionales que señalan que el período de mandato es de cinco años.

“Se comprometió y dijo que no se quedaría en Palacio ni un solo día más de los cinco años que prescribe la Constitución. Hay un compromiso formal de Keiko Fujimori de respetar los plazos constitucionales”, señaló en RPP, desde España.

Si bien dijo no estar de acuerdo con un indulto a Alberto Fujimori, reconoció que no lo mencionó porque eso hubiese llevado a la candidata a una disolución de sus compromisos.

“Yo no mencioné (el indulto a Alberto Fujimori) en mi artículo porque entiendo que ella ha adquirido un compromiso con su padre y entonces me pareció que obligarla a desdecirse era un camino muy peligroso (...) y aunque yo no estoy de acuerdo con ese indulto yo no quise tocar el tema porque precisamente me pareció que eso hubiera llevado a Keiko Fujimori a un desleimiento de lo que se había comprometido ”, señaló.

En su opinión, el voto por Keiko Fujimori garantiza mejor la supervivencia de la democracia peruana.

Desde su punto de vista, si Pedro Castillo gana la segunda vuelta “sería una verdadera catástrofe para el Perú”.

“ No se puede pedirle a Castillo que retroceda hacia posiciones democráticas , luego de manifestarse de manera tan categórica a favor de un modelo de sociedad que no tiene nada que ver con la democracia y que esta muchísimo más cerca de Venezuela”, dijo al comentar el perfil del candidato.

Asimismo, dijo que si el profesor Pedro Castillo gana la segunda vuelta y establece un modelo venezolano o cubano, no se puede descartar que haya un golpe militar.

“Probablemente sea un golpe de derecha, eso nos hundiría otra vez en una dictadura militar que vaya usted a saber cuántos años duraría”, comentó.

El dato

Crítica. El escritor dijo tener la impresión de que Castillo es “una persona bien intencionada”, pero que está profundamente equivocado sobre las inversiones extranjeras. “Podría llevarnos de una manera ingenua a una verdadera catástrofe económica”, apuntó.

