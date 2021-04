Salvador del Solar sobre Keiko: Tiene claras credenciales antidemocráticas

El extitular del gabinete ministerial durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Salvador del Solar, manifestó estar preocupado por lo que representan la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el postulante a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo.

En este sentido, recordó que la lideresa naranja ha actuado de forma “antidemocrática” en varias ocasiones cuando ha tenido el poder y que podría proceder de la misma manera en un eventual Gobierno, pese a que ha prometido anteriormente no hacerlo.

“ Me preocupa que (Keiko Fujimori) también tiene claras credenciales antidemocráticas en la historia de su formación, desde el movimiento de su padre hasta ella misma. Habiendo tenido la extraordinaria oportunidad de guiar al país desde una mayoría abrumadora de 73 congresistas haya sido, creo yo, la principal causante de este ciclo de ataques que ha destruido la actividad política de este quinquenio”, afirmó en entrevista a RPP.

Del mismo modo, se refirió a la candidatura de Pedro Castillo y cuestionó que no sea un militante de años de Perú Libre sino que, al parecer, solo ha encontrado una agrupación política con la cual postular.

“El líder de ese partido, Vladimir Cerrón, tiene declaraciones absolutamente claras en el sentido de que considera que el poder no debe ser tomado para gobernar, sino para quedarse en él, para no dejar que el poder sea arrebatado luego , ese es un pensamiento claramente antidemocrático (...) eso es algo que creo que los peruanos tenemos que rechazar”, acotó Del Solar.

En esa línea, manifestó que también le preocupan los ”pensamientos totalitarios respecto a libertades individuales” que el presidente de dicho partido ha expresado más de una vez.

Ambas candidaturas despiertan serios cuestionamientos, indicó Del Solar

Salvador del Solar resaltó que la población debe analizar la candidatura de Castillo y Fujimori “con serenidad”, pues despiertan serios cuestionamientos.

“Pienso que si bien es bastante notorio que el miedo está circulando por las redes, creo que no podemos hacernos los que no hay motivos para tener miedo. Creo que es crucial que no pensemos únicamente a partir del miedo ”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.