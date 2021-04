Pedro Castillo: “Cambiar mi discurso sería ir contra el mismo pueblo”

Pedro Castillo, de Perú Libre, será uno de los candidatos que buscará la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral. Y todo indica que enfrentará a Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien accede al balotaje por tercera vez consecutiva.

El profesor de primaria ya inició campaña en el norte del país y en diálogo con la prensa aseguró que no cambiará la posición que tuvo para la primera vuelta del 11 de abril.

”Yo vengo de abajo, estoy de la cantera del pueblo, y no voy a cambiar mi discurso, porque cambiar mi discurso sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo . Seguimos para adelante”, declaró en la mañana de este miércoles a Canal N.

Castillo también señaló sentirse “incómodo” porque, según considera, lo que declara es tergiversado por alguna parte de los medios de comunicación. El plan de gobierno de su partido propone iniciativas controlistas desde el Estado a este sector.

”He visto a los jóvenes que me acompañan, periodistas, camarógrafos, reporteros. Han estado en mi casa, bienvenidos, pero también un poco incómodo porque lo que yo declaro, lo tergiversa la persona que está allí en la pantalla. Y si siguen así, me voy a limitar a dar declaraciones porque no podemos faltar el respeto al país ”, indicó en una actividad proselitista.

Castillo: “El pueblo no está pensando si eres de derecha o de izquierda”

Asimismo, el candidato de Perú Libre se refirió a este escenario polarizado que representa él y Keiko Fujimori. Y comentó que ante los grandes problemas y urgencias que tiene el país, discutir si uno es de derecha o de izquierda “queda mínimo”.

“El pueblo hoy en día no está pensando si eres de derecha o de izquierda. El Perú hoy en día está pensado en cómo llevan un pan al estómago, en cómo salvar a la población de este estado de emergencia”, aseguró.

Castillo aumentó su apoyo en las últimas semanas

Pedro Castillo comenzó a aparecer en las encuestas en las semanas previas al domingo 11 de abril. El 27 de marzo, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ponía al candidato de Perú Libre en sétimo lugar con 4,3%.

Una semana después, el 4 de abril, el último día que se podía publicar un sondeo, Castillo subió a la sexta casilla con 6,6%, según IEP. La semana de las elecciones fue fundamental para que siga creciendo y finalmente se consolide en el primer lugar de los resultados de la ONPE, pasando así a segunda vuelta.

Al 99,024% de actas procesadas por la ONPE, Castillo tiene 19,083% y su rival para el balotaje Keiko Fujimori, ha logrado 13,374%.

