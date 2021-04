Piero Corvetto: “El avance que daremos no será producto de ninguna muestra ni conteo rápido”

Muchos temen que les pidan que se saquen las mascarillas. ¿Tendrán que hacerlo?

La mascarilla no se va a retirar. Tuvimos que consignarlo en nuestro protocolo, y se ha hecho desde noviembre del año pasado, porque la norma lo exige, y se hará solo si existiese una impugnación de identidad por parte de los personeros. Hemos tenido que considerar que exista la posibilidad remota, pero los casos de impugnación de identidad son contados con los dedos de una mano. A diferencia de Chile, Corea, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Italia, Lituania, Nigeria, Singapur, Uruguay, por citar algunos, que en sus protocolos de seguridad de salud dicen que obligatoriamente se baja la mascarilla para identificar al elector, sin embargo, en el caso peruano, y habiendo trabajado el protocolo de manera profesional, hemos señalado que sea solo de manera extraordinaria.

¿Puede negarse el elector?

Podría decir que no, por supuesto. Lo tiene que definir la mesa de sufragio.

¿Será sancionado?

Lo van a dejar votar, le van a pedir su documento, va a dejar constancia del personero que ha solicitado ello, se podrá impugnar el voto, se colocará en un sobre con el DNI del ciudadano; pero si la invocación no tiene sustento, el personero será pasible de una multa.

¿Qué porcentaje de miembros de mesa se capacitaron y es más probable que acudan?

De los 518 mil miembros de mesa convocados, entre titulares y suplentes, más de 282 mil han sido capacitados; y de estos, casi 150 mil han consignado en qué banco desean que le depositemos el bono de los 120 soles. Pero a pesar de que la cifra de miembros de mesa capacitados es histórica, estamos trabajando en un plan B, que es invitar y sensibilizar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, para que estén temprano en sus locales de votación, y en caso de que no se encuentren todos los miembros de mesa, puedan asumir esa función y abrir la mesa a partir de las 7:01 de la mañana.

...para que no tengan que quedarse los adultos mayores, que deben votar primero.

Hemos planteado un horario escalonado, que es sugerido. La ONPE no va a invitar a adultos mayores o personas con comorbilidad a ser miembros de mesa. Por eso, ante la posibilidad de que los miembros de mesa no cumplan con su deber cívico, es que invitamos a la ciudadanía en general, y a los más jóvenes en particular, a que estén en sus mesas de sufragio a las 6:45 a.m. para que, en caso a las 7:01 no estén los miembros de mesa, puedan contribuir a abrir la mesa y podamos tener una elección tranquila desde el inicio de la jornada electoral.

La votación será hasta las 7 de la noche, y el primer anuncio de la ONPE será a las 11:30 p.m. ¿En qué consistirá?

Estamos trabajando con un despliegue institucional muy importante. Tenemos 104 centros de cómputo que van a procesar las actas a partir de su llegada. El sufragio va a culminar a las 7 de la noche, y comenzará el escrutinio, que puede tardar, entre una y media y tres, dependiendo de la circunscripción electoral y la experiencia de los miembros de mesa. Por ello vamos a salir a las 11 y media de la noche con un avance de resultados, no son los finales, ni producto de ninguna muestra, como podría ser un conteo rápido, representativa de la elección, es simple y llanamente el avance del cómputo de votos de los locales más cercanos a los centros de cómputo. Es importante decir que en cada centro de cómputo habrá presencia de los personeros técnicos de los partidos políticos, de los observadores nacionales e internacionales y de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones.

¿Cada cuánto tiempo actualizarán los resultados?

De manera periódica, cada media hora, a partir de las once y media de la noche estaremos presentando a través de la web los avances que se vayan produciendo a nivel nacional del cómputo de votos. En la página web de la ONPE se podrá conocer el resultado por distrito, provincia, región y país.

El primer avance que darán ¿a qué porcentaje estará?

A diferencia de otros procesos electorales, no podemos hacer un cálculo preciso porque la jornada electoral será más extensa y podemos tener miembros que tendrán un ritmo diferente en el llenado de las actas y el escrutinio de los votos. Pero venimos trabajando para ofrecer el porcentaje más elevado posible, pero todavía no estamos en condiciones (de anunciarlo) por las particularidades atípicas de este proceso electoral.

Entonces puede haber cambios, en vista de que hay un quíntuple empate en las encuestas. ¿No generará esto dudas entre los candidatos?

Al contrario. Es una práctica muy sana poner resultados a partir de un avance, a partir de una hora establecida, y que lo vea cada uno de los personeros que estarán en nuestros centros de cómputo. Sabrán cómo van entrando las actas, cuál es el porcentaje de avance, y eso explicará si existe o no cambios en los lugares de preferencia de los electores. Es una práctica internacional y transparente.

¿Qué invocación haría a los electores?

Que tengan absoluta confianza, pues trabajamos para tener una elección segura y sin riesgo para votantes y miembros de mesa, como el país merece. Deben ir con mascarilla, si desean con protector facial, con lapicero, en el horario que la ONPE sugiere, y habiendo consultado cuál es su local de votación. A los miembros de mesa les invoco a llegar a las 6 de la mañana, y a los jóvenes del bicentenario, a los ciudadanos comprometidos con la democracia, a que se acerquen a sus mesas de sufragio a las 6 y 45 de la mañana, y si no se completa alguna mesa, se queden para que la elección comience con todos los protocolos y cuidados que el país requiere en una situación de pandemia como en la que nos encontramos.

