José Vega, candidato de UPP, informó que se contagió de COVID-19

El candidato presidencial de Unión Por el Perú (UPP), José Vega, anunció que se ha contagiado de COVID-19 y que se encuentra en su casa en aislamiento. Señaló, además, que no podrá ir a votar este domingo 11 de abril, día de las Elecciones Generales 2021.

“Debo anunciarles que el día de ayer me encontraba en la ciudad de Huaraz y en la medida que tuve un poco de fiebre, descomprensión, me tomé una prueba y al mediodía me confirmaron que salí positivo, razón por la cual he retornado a Lima tomando las previsiones. Me he medicado y me encuentro en mi casa con aislamiento”, declaró en RPP.

“Esto es parte de lo que ha representado la campaña en la que tuve una actividad permanente en todas las regiones de nuestra patria. Es el efecto de los que no nos hemos vacunado. son los costos que como todo ciudadano común estamos pagando en esta pandemia”, agregó.

Información en desarrollo...

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.