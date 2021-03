Acción Popular dará estabilidad al próximo presidente, según candidato

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso de la República Pepe Pajuelo (Acción Popular - número 13) y Alfredo Urquiza (Partido Morado - número 14) debaten sus propuestas en torno a mejoras en el sistema de salud, privatización de la vacuna y reactivación económica de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Alfredo Urquiza del Partido Morado

Soy médico, experto en gestión pública y he sido jefe del plan de gobierno del Partido Morado entonces, es mi prioridad llevar todas las propuestas que hemos hecho para que todas las personas estén sanas en todas las etapas de su vida. Queremos llevar la propuesta de un sistema de salud de calidad, justo y humanitario.

Pepe Pajuelo de Acción Popular

Quiero llegar al Congreso porque considero que es un arma fundamental para priorizar los cambios que necesita el país. Estamos cansados de que pasan los años y no se hacen estos cambios y quiero ir al Parlamento para marcar la diferencia.

Mejoras en el sector salud

Alfredo Urquiza del Partido Morado

El sistema de salud está fragmentado porque existe Minsa, EsSalud y cuando estas no te cubren vamos al sector privado o un hospital solidario. Las personas son atendidas, pero la atención termina cuando uno sale del consultorio, ya que la información se queda ahí y si voy a otra red no tengo forma de demostrar mi historia clínica, es decir, la puedo comunicar, pero el personal de salud no va a tener información verificada.

Nuestra propuesta es aferrarnos a un nuevo estándar de intercambio de información que se maneja a nivel internacional como el HL7, que permite que el sistema de historia electrónica de una red sea compatible con otra.

Pepe Pajuelo de Acción Popular

Es una propuesta interesante y vamos por el mismo camino porque esto permitiría atender de mejorar manera a los pacientes e inclusive abaratar los costos.

Privatización de la vacuna contra la COVID-19

Pepe Pajuelo de Acción Popular

No, eso no lo he tocado en ningún momento. Lo que digo es que hablar de salud es hablar de la pandemia y de las vacunas. Todo ha sido muy mal manejado porque no se han hecho las gestiones adecuadas en los tiempos adecuados y no ha habido la transparencia necesaria para saber con qué cuenta el Estado para vacunar a la población. Tampoco hemos visto una capacidad en gestión logística de la aplicación de la vacuna.

Alfredo Urquiza del Partido Morado

Todos tenemos que poner el hombro. Si vamos a permitir que el sector privado apoye, lo cual está bien, debemos encontrar los mecanismos. Nuestro problema no es la capacidad logística de la vacunación, sino que no tenemos suficientes vacunas todavía. El Perú ha sido capaz de vacunar a 20.000 millones de personas en 45 días con el tema de la rubiola entonces, sí lo podemos hacer.

División en Acción Popular

Pepe Pajuelo de Acción Popular

No hay ninguna discusión en el partido, todo lo contrario. El candidato Yonhy Lescano ha ganado las últimas elecciones internas con más del 70% de la votación de los militantes y eso le da la capacidad suficiente para liderar.

Acción Popular es un partido totalmente demócrata y siempre van a haber discrepancias como en cualquier proceso electoral, pero eso es parte de la democracia interna. La estabilidad que le vamos a dar los congresistas a quien fuera el presidente de la República será justamente porque siempre anteponemos los intereses del país.

Alfredo Urquiza del Partido Morado

Creo que hay que considerar mucho la percepción de la ciudadanía y como sabes muchas personas salimos a marchar frente a lo que nos pareció algo irregular. Sería importante que deslinden responsabilidades de algunas de sus autoridades particularmente del señor Manuel Merino para darle legitimidad a la figura de Lescano.

Pepe Pajuelo de Acción Popular

Agradezco el consejo, pero quiero decir que nosotros estuvimos de acuerdo con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra porque considerábamos que no había consenso en las calles. No quiere decir que haya sido irregular ni nada por el estilo, sino una secuencia constitucional, por la cual Merino asumió la Presidencia de la República.

#YoPrometo

Alfredo Urquiza del Partido Morado

Quiero llevar experiencia al Congreso. A parte de la agenda que tenemos como partido, quiero proponer algunas ideas específicas en salud como la reducción de gasto de bolsillo y ley de fondo de aseguramiento de alto costo.

Pepe Pajuelo de Acción Popular

Hay una serie de proyectos importantes que tienen que ver con la reactivación económica como priorizar la generación de empleo, pero sobre todo juvenil a través de incentivos tributarios para las empresas.

