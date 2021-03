¿Por qué hay tanta dispersión en el electorado?

La dispersión se nota en la escasa diferencia entre los candidatos, en la falta de opciones que lideren, como ha sucedido en otras oportunidades. Siempre ha habido un porcentaje importante que se define en los últimos quince días o en la última semana antes de la votación, pero ahora tenemos un bolsón importante de gente que no sabe por quién va a votar .

O si irá a votar...

Hay una incertidumbre grande de si irá o no a votar. A diferencia de la elección en Bolivia o Ecuador, en el Perú, particularmente a lo que a Lima se refiere, estamos en un momento alto de contagio, con los servicios sanitarios saturados, y eso puede influir en que un sector importante no vaya a votar. Lima ha sido importante no solo por su peso demográfico, sino porque sabe ejercer su voto para que no se invalide. Y eso puede significar cambios en las cifras que vemos hoy en los sondeos de opinión .

¿Cómo podemos leer que entre 30% y 40% no tenga una opción clara?

Hay lineamientos generales que se mantienen en la mayoría de las encuestas, siendo el más sustantivo y relevante que las personas que no saben por quién van a votar son más que las que apoyan al primer lugar, las distancias entre los candidatos son mínimas. No estamos en un escenario de polarización, sino que la gente está en la búsqueda de la opción menos mala, y lo digo porque no veo entusiasmo.

¿Están más preocupados por la pandemia? ¿No es contradictorio, ya que el próximo presidente tendrá el encargo de impulsar la vacunación?

Hay una cierta resignación de la población ante algo que considera un hecho, y es que cada quien tiene que resolver su problema. No esperan que el Estado les dé posibilidades mínimas de atención, y escriben en redes sociales a ver si alguien les consigue camas UCI, y hacen colas por días para que llegue un balón de oxígeno.

¿No les creen a los candidatos que ofrecen vacunas para todos a fin de año?

Si les creyeran, tendrían cifras más altas de apoyo. Incluso el que se esté vacunando en el país ni siquiera es visto como algo muy esperanzador, porque 50 mil personas en relación a los 25 millones resulta una cifra exigua.

¿Qué tan decisivo será el que debate del JNE?

Cuando la gente tiene un voto menos ideológico, los acontecimientos de la campaña pueden impactar más. Y este debate no debe cambiar a 10% o 20% del electorado, sino que, en esta dispersión, si un candidato puede ganar 3 o 4 puntos del debate, podría estar en una situación diferente a la de ahora, y pueden generarse cambios de posición importantes.

