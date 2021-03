El candidato presidencial Yonhy Lescano calificó de “guerra sucia” las acusaciones contra él por supuestamente no haber deslindado de su correligionario de Acción Popular, Manuel Merino, quien dio un golpe en noviembre de 2020 quedándose con la presidencia de la República por seis días.

“ Yo deslindé desde el momento en que se produjeron los hechos . Ayer (en el debate) se siguió tocando el tema como si nosotros no hubiéramos tomado una decisión sobre el particular. Esa pregunta estaba de más. Es pura guerra sucia . Todos son parte de la agrupación, pero (Merino) no está en mi campaña, no va a tomar ninguna decisión en el Gobierno”, declaró Lescano en diálogo con Canal N.

“ Lo importante es que yo y otros dirigentes del partido pedimos la renuncia del señor Merino y otras personas . Es una terrible y sin precedente guerra sucia. Es lo que yo veo”, agregó.

El postulante de Acción Popular se refiere a lo dicho por su contendora Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, quien la noche del último domingo expresó: “No como usted (Lescano) que no sabe si aprobar o deslindar con el golpe que hubo en noviembre pasado. (...) Nosotros sí separamos a los malos elementos, no como usted que no puede separar al señor Merino, usurpador y golpista contra el que se movilizaron los jóvenes en noviembre pasado”.

El excongresista también fue consultado por el hecho de que dentro de su agrupación no se haya sancionado a algún miembro o a Merino en un comité disciplinario. Y respondió: “Es que no hemos elegido a las direcciones ni a los dirigentes nacionales, ni regionales ni provinciales. No se puede porque hemos tenido dos elecciones parlamentarias seguidas. No hay órganos partidarios en vigencia, salvo el comité político y el comité electoral”.

¿Por qué discutieron Lescano y Mendoza?

La discusión entre ambos candidatos empezó luego de que Lescano afirmará que el partido Juntos por el Perú está liderado por una persona acusada de corrupción, en clara referencia a Yehude Simon, del Partido Humanista.

Mendoza lo negó y aseveró que lo habían retirado, aunque después Simon, a través de su Twitter, se manifestó: “Verónica saca su careta al decir que me han expulsado, ella no es de mi partido. Eso es absolutamente falso. (...) Yo pedí licencia”.

Lescano, de igual forma, se pronunció sobre este momento. “Lo que yo he dicho es que algunos partidos político o jefes de grupos políticos están inmiscuidos en actos de corrupción. La misma candidata que me pidió que deslinde de Merino lo negó. Y la misma persona quien era propietaria del símbolo partidario le ha dicho que está mintiendo, que él sigue siendo parte de ese grupo. Veamos el nivel de negar lo innegable. Eso más bien debía aclararse”, expresó.

