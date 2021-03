De Soto pide a Sagasti que los candidatos presidenciales sean vacunados

El economista Hernando de Soto pidió al Gobierno que se incluyan a los postulantes a la presidencia en el plan de inmunización contra la COVID-19, por el riesgo a los que están expuestos durante la campaña electoral.

“Si me permiten los otros candidatos ser vocero de ellos, que el presidente (Francisco) Sagasti, así como él se ha vacunado, debería darse cuenta que quienes lo anteceden y muchos de sus partidarios están vacunados. Para lograr unas elecciones justas, en igualdad de condiciones y un pueblo informado en igualdad de condiciones, debería considerar no solo a los personeros que son importantes, sino a los candidatos ”, declaró a Cuarto Poder.

Consideró que se encuentra en desventaja frente a otros competidores porque tiene sobrepeso y es una persona mayor de edad. En esa misma línea, indicó que hubo una propuesta para vacunar a los candidatos sin precisar de dónde surgió.

“Estoy jugando entre la vida y la muerte. Por eso yo sé que hubo una iniciativa propuesta hace tiempo, por personas que conocemos mutuamente con el presidente Sagasti, que todos aquellos que se lanzaban a la presidencia de la República y sus allegados deberían estar en condiciones de igualdad y deberían ser vacunados”, precisó.

“ En mi caso, con cierto sobrepeso, me pone en una situación de desventaja . En muchos casos no se me permite acercarme a la gente para tener la interlocución que es necesaria para competir en una elección (...). La gente considera que cuando no se acerca, uno es sobrado, distante”, finalizó.

De Soto postula a la presidencia de la República con Avanza País para las elecciones del 11 de abril. Foto: La República

De soto en la encuesta IEP

De acuerdo a la última encuesta IEP, el candidato presidencial de Avanza País se encuentra en séptimo lugar con 4.2% en intención de voto, superando a César Acuña (3.8%), Julio Guzmán (3.1%) y a Ollanta Humala (2.4%).

El aspirante a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano es quien lidera la encuesta con 11.3% de intención de voto, seguido por Verónika Mendoza con 8.9% de respaldo.

