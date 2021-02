Julio Guzmán propone reforma para que se evite excluir a candidatos

El candidato a la presidencia de la república por el Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció sobre las recientes exclusiones a las candidaturas de George Forsyth (Victoria Nacional) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), dispuestas por el Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro 1.

Guzmán señaló que no es partidario de que se excluya a nadie de la contienda electoral, pues considera que son los ciudadanos quienes deben decidir en las urnas a sus próximos representantes.

“En primer lugar no soy partidario de que excluyan a nadie. Me parece que debería haber una reforma electoral en donde se deberían de simplificar los procesos porque los peruanos quieren elegir en las urnas , no que sean las autoridades que estén excluyendo candidatos. Esa es mi posición y la he dicho hace un tiempo”, señaló este viernes durante su visita a Piura como parte de su campaña.

Luego de que en la víspera Ana Estrada consiguió el derecho a la eutanasia, el aspirante al sillón presidencial se manifestó sobre este tema. Mencionó que a través del congresista Gino Costa, el Partido Morado presento una iniciativa legislativa para que solo en casos extremos, donde haya “una enfermedad terminal y un profundo dolor” se otorgue esta posibilidad.

Guzmán se dirigió a Acuña por su exclusión en 2016

Julio Guzmán instó al candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, a que se pronuncie sobre los hechos que lo vinculan a una tacha y posteriormente a una exclusión en los comicios generales de 2016.

“El señor César Acuña tiene que dar respuestas y aclarar cuál ha sido su participación. En 2016, fui yo, en el 2021 o 2026 pueden ser otros candidatos, de otros partidos. Esto no es solo un caso particular”, aseveró el líder del Partido Morado a la prenda durante su recorrido por Lambayeque.

