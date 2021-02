Consulta. El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, se pronunció luego de que el presidente Francisco Sagasti comunicara que el embarque del primer lote de vacunas de Sinopharm para el Perú está programado para el próximo 13 de febrero.

Ante esto, Forsyth expresó su molestia y cuestionó “una falta de decisión del Gobierno” por no haber contratado un avión chárter para acelerar el traslado de vacunas ante la llegada de la segunda ola y el incremento de casos de COVID-19 en el país.

“¿Para qué está el avión presidencial? ¿Para qué está toda la Fuerza Aérea? Cuando juega la selección alquilan un vuelo chárter. ¿Nosotros no podemos contratar un chárter para traer todas las vacunas? No hay decisión, porque, si no, esas vacunas ya estarían en ese vuelo viniendo acá”, manifestó desde Cusco, donde está realizando su campaña de cara a las Elecciones Generales 2021.

Más temprano, Francisco Sagasti dio un mensaje a la nación con el fin de comunicar el acuerdo del Gobierno con algunos laboratorios para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

En primer lugar, el mandatario informó que ya existe un acuerdo con Pfizer para la entrega de 250.000 dosis de vacunas en marzo y otras 300.000 en abril, como parte del total de 20 millones de dosis de vacunas que se entregarán en los meses siguientes.

“Contaremos, por lo menos, con un mínimo de 5 millones 50 mil dosis de Pfizer hasta el mes de julio”, informó el jefe de Estado desde Palacio de Gobierno este jueves.

Por otra parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se presentó en el Parlamento junto con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para informar sobre la situación actual de la pandemia, que ya ha provocado 1 158 337 casos positivos y 41.538 muertes, según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

Bermúdez explicó que el objetivo central del Gobierno es reducir las probabilidades de exposición de personas infectadas. Además, rechazó que el Ejecutivo esté mintiendo a la población y aseguró que próximamente las vacunas llegarán a suelo nacional.

“Hemos hecho las consultas oficiales y nos han confirmado que los laboratorios no trabajan con las empresas intermediarias”, acotó en el Pleno.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.