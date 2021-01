Vizcarra sobre mensaje del Ejecutivo: Hay errores para explicar las medidas

Martín Vizcarra Cornejo, expresidente del Perú y actual candidato al Congreso por Somos Perú con miras a las elecciones generales 2021, realizó una transmisión en vivo a través de su red social y mencionó el error de comunicación que ha tenido el discurso dado por el presidente Francisco Sagasti el último miércoles, junto a sus ministros de Estado.

“ Hay una serie de errores que ha tenido el Gobierno para explicar las medidas , que ha generado muchas críticas (...) Sí, hay que llamar la atención de los problemas de comunicación y hay que corregirlos, pero no hagamos escarnio de ello, porque finalmente queremos un gobierno que comunique bien”, manifestó.

Al respecto, indicó que los lineamientos de prevención ante la segunda ola de la COVID-19 deben ser difundidos de manera adecuada para que la población pueda cumplirlas. “Si tenemos medidas, y la gente no sabe cuáles son, no sabe cómo respetarlas, cómo aplicarlas, entonces no van a tener efecto” , señaló Vizcarra.

De otro lado, invocó a los políticos unirse a favor de los peruanos y no insistir con los errores del Ejecutivo. En tanto, dijo que confía en que el Consejo de Estado corrija su desacierto.

Vizcarra pide que Salud y Economía busquen consenso

El exmandatario sostuvo que “no podemos permitir diferencias al interior del gobierno”, sobre las propuestas del Ministerio de Salud, liderado por Pilar Mazzetti y el Ministerio de Economía, a cargo de Waldo Mendoza.

“Cada quién quiere buscar lo propio para su sector, pero se tiene que buscar consensos, para ver lo mejor en bien del país. Entonces tiene que haber un equilibrio en el cuidado de la salud y el cuidado de la economía porque finalmente del consenso que se logre vamos a lograr también todos los peruanos tener claridad sobre lo que se propone”, aseveró el candidato al Congreso.

