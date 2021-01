Listas congresales del Partido Aprista penden de un hilo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó ayer una audiencia pública para discutir la ampliación del plazo de la inscripción de tres fórmulas de candidatos al Congreso del Apra por las regiones de Amazonas, Moquegua y Lambayeque.

La defensa del Partido Aprista estuvo a cargo del abogado y excongresista Aurelio Pastor, quien alegó que una función administrativa del JNE, de acuerdo a ley, es continuar con el proceso de inscripción de las listas de postulantes.

Otro argumento expuesto por Pastor es que antes de la pandemia, los personeros legales iban, minutos antes del cierre del plazo, a la sede de los jurados especiales a inscribir las candidaturas y no salían de allí hasta completar el proceso.

Bajo esa premisa, agregó el letrado, en vista que actualmente, debido al coronavirus, la inscripción es digital, los personeros que iniciaron el trámite en la plataforma web del JNE deberían tener las facilidades para culminar la suscripción desde que ingresaron al sistema del jurado.

“Lo único que yo pido es que me den lo mismo que me daba el sistema presencial. Antes, cuando íbamos a las doce de la noche, no nos bajaban la ventanilla”, manifestó.

Como se sabe, el plazo de inscripción de candidaturas venció a la medianoche del 22 de diciembre. El personero legal del Apra, José Pimentel, había comenzado el trámite pasada las cinco de la tarde. Pero el tiempo no le bastó. Solo llegó a presentar la plancha presidencial, la lista de candidatos al Parlamento Andino y tres fórmulas congresales, dejando en vilo a 24 listas para el Parlamento.

Para los expertos consultados por La República el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre la tiene complicada.

El abogado electoral José Tello y el exvocero del JNE Jorge Jáuregui sostuvieron que era deber de esta organización política adaptarse a las circunstancias electorales anómalas, y, más aún, porque los resultados de las elecciones internas estaban listos desde el 10 de diciembre.

El Jurado Nacional de Elecciones tiene hasta mañana para pronunciarse. Si le da la razón al partido de la Casa del Pueblo, concediendo que las listas de Moquegua, Amazonas y Lambayeque continúen, sentará un precedente para que las otras planchas pendientes también sigan en carrera.

Aunque para los juristas consultados para esta nota eso no es suficiente.

“Habría que saber en estos casos mencionados, cuál es el contenido de la resolución y ver si a todas las declararon improcedentes por la misma causal. Entonces ahí recién el JNE tendría que aplicar el mismo criterio”, reflexionó el abogado Jáuregui. “Siendo sincero eso significaría ir contra el principio de preclusión y sería abrir una etapa ya cerrada. Cuando tú tienes un cronograma electoral debes cumplir todas las etapas”, explicó Tello.

Para Jáuregui, la única forma de que el jurado le dé la razón al Partido Aprista es que la defensa de esta organización demuestre que hubo problemas técnicos en la página web para el trámite. Pastor ha sostenido que una auditoría realizada hace tres días por el perito Santos Camarena Ames concluye que las plataformas apristas estaban en proceso de inscripción.

El riesgo de no pasar la valla electoral

La ley electoral exige que los partidos obtengan siete congresistas electos en más de una circunscripción electoral o el 5% de votos emitidos para pasar la valla electoral. Si el JNE deja fuera de carrera a las 24 listas congresales del Apra, esta organización tendría dificultades para pasar la valla y podría perder su inscripción.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.