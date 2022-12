Apoyo & Asociados: Nueva Refinería de Talara estabilizará los flujos de caja de Petroperú

El costo del barril internacional de petróleo ronda los US$ 80 - US$ 100; sin embargo, el costo de sacarlo del subsuelo en el Perú no pasa de US$ 20, aproximadamente. La diferencia se la queda el operador privado, que luego le vende el mismo crudo peruano, pero a precio internacional a Petroperú para que la estatal lo pueda refinar y llevar al mercado como gasolina, diésel, etc.