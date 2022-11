Tercerización laboral fragmenta al MTPE y el MEF

La CADE Ejecutivos 2022 en vez de entrelazar al sector empresarial con el Gobierno —enfocándonos en materia laboral— terminó avivando las discrepancias, incluso al interior del Consejo de Ministros.

Y es que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, le ha dado la espalda a una de las causas férreas de Pedro Castillo y por la que antes ya se movieron las piezas en su gabinete: el fin de la tercerización laboral en las actividades esenciales de un negocio.

“Si la evidencia demuestra que la tercerización (es decir, el DS 001-2022-TR) no cumple su finalidad, entonces es evidente que hay poco bastimento para que se mantenga”, dijo en el evento.

Vale recordar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en febrero pasado emitió el decreto supremo en cuestión para regular esta figura laboral, ya que persisten —incluso en organismos del Estado— trabajadores que pese a realizar la misma labor que sus pares en planillas, no reciben los mismos beneficios sociales.

Confrontación

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, lamentó que no lo hayan invitado a la CADE 2022, ya que para “hablar verdaderamente de la tercerización” debió citárselo a él, en vez de abordar el asunto con su colega del MEF.

“Permítanme discrepar con el ministro Burneo, entiendo que él ha expresado que si el Congreso deroga el DS 001 no tendrá ningún impacto. Por lo tanto, Economía no tiene ninguna objeción, pero el MTPE sí la tiene. Para nosotros siempre será primero el derecho laboral”, dijo a la prensa.

Curiosamente, el mismo Burneo enfatizó a la tribuna empresarial que se deben respetar los fueros de las carteras ministeriales, poniendo como ejemplo que las competencias del MEF no se discuten ya que “no puede haber un cogobierno en política económica” debido a que “algunos ministros querían poner una agenda de temas económicos y eso no es permisible”, ya que esto es facultad exclusiva del MEF.

Priorizar criterios

Según el extitular del MTPE Christian Sánchez, la regulación de esta figura laboral no ha tenido el impacto esperado al haber un escenario administrativo paralelo —desde acciones populares y de amparo— que permiten a las empresas continuar aplicándola.

“Las razones económicas no son las únicas, sino también está el derecho del trabajo. No se puede perder de vista esto en el debate. La propia ley de tercerización establece que no debe menoscabar los derechos”, dijo a La República.

Por su parte, Oscar Caipo, presidente de la Confiep, adelantó a este diario que buscarán reunirse con el ministro Kurt Burneo para consensuar los ajustes a la tercerización laboral, la cual “debe regularse y fiscalizar más, pero no prohibir”.

El diálogo no florece con empresarios

De acuerdo con el ministro Salas, el sector privado ha sido citado hasta en siete ocasiones al Consejo Nacional del Trabajo, pero siguen sin asomarse, luego de manifestar su rechazo a los cambios normativos laborales.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), mediante un comunicado, argumenta que el DS 001-2022-TR no se implementó con eficacia por “la oposición empresarial y operadores en Indecopi que trasgredieron sus funciones con resoluciones inconstitucionales”.

Fin de la tercerización en núcleos caldea los ánimos del ejecutivo

Febrero 2022: el MTPE, encabezado por Betssy Chávez, lanza el DS 001-2022-TR para anular la tercerización laboral en actividades esenciales de una empresa.

Marzo 2022: Óscar Graham (MEF) cuestionó los cambios alegando que no se analizó en el Consejo de Ministros. Surge primera discrepancia entre carteras

Agosto 2022: empresarios se alejan del Consejo Nacional del Trabajo a modo de protesta; y el Indecopi considera una barrera burocrática la regulación. MTPE recibió 94 denuncias.

Reacciones

Kurt Burneo, Ministro de Economía

“Si la evidencia demuestra que la tercerización laboral no está cumpliendo la finalidad con la que fue dado, entonces es evidente que hay poco bastimento para que se mantenga”

Alejandro Salas, Ministro de Trabajo

“Si hubieran querido hablar verdaderamente de la tercerización (en la CADE), hubiesen invitado al ministro de Trabajo (...) El sector privado no muestra voluntad para dialogar sobre temas laborales”.

“Las razones económicas no son las únicas, sino también está el derecho del trabajo. No se puede perder de vista esto”.