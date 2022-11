Confiep y gremios sindicales buscarán espacios lejos del CNT para retomar negociaciones laborales

Avanzan los acuerdos en la CADE Ejecutivos 2022. Los representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) acordaron organizar espacios de diálogo lejos del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde el primero se sustrajo debido a la publicación inconsulta de diversas normas de protección laboral por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Durante su presentación en el foro empresarial más importante del país, el presidente de la Confiep, Oscar Caipo, manifestó que, ante la imposibilidad de continuar en el CNT, los actores del sector privado buscarán establecer un diálogo más ágil y funcional al bienestar de los trabajadores, como ha ocurrido entre los gremios de construcción civil con la Cámara Peruana de la construcción (Capeco).

“En nuestros temas, como la tercerización, el anteproyecto del Código de Trabajo y las negociaciones colectivas, generemos un espacio altermativo que no nos separe, como ha pasado en los últimos meses. Así como la FTCCP tiene una relación bipartita con Capeco, llevemos eso a nivel de Confiep, CGTP y la misma federación, para que podamos, con apoyo de la OIT, porque estoy seguro de que así va a ser, crear un espacio de diálogo efectivo”, dijo ante CADE Ejecutivos 2022.

“Cuando tengamos listos los consensos, los llevaremos al Ejecutivo o Congreso para sacar las cosas adelante, creo que eso sería mucho más efectivo”, agregó Caipo.

Entre las urgencias expuestas, Caipo precisó que deben impulsar desde el Congreso una norma para que el nombramiento de la presidencia ejecutiva y la gerencia general de Essalud no dependan del gobernante de turno , a fin de evitar cualquier “injerencia política” que coloque personal poco idóneo en el cargo.

CADE Ejecutivos 2022: coincidencias de Confiep y FTCCP

Frente al panel de CADE Ejecutivos 2022, el secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva, saludó la iniciativa y dijo que existen múltiples aspectos que debe revisarse, en un nuevo espacio que evite roces con los empleadores a partir de leyes mal planteadas y que “ponga en primer lugar la preocupación por el empleo digno”.

Por ejemplo, Villanueva aseguró que la reglamentación de la ley de tercerización “no fue bien hecha”, en la medida que se “distorsionó el sentido” de la propuesta, cuando se dijo que solo el núcleo duro no debería tercerizarse mediante empresas especializadas.

Otro de los puntos en la agenda señalados por el dirigente fue la ley de relaciones colectivas de trabajo, la cual señaló “está orientada a privilegiar la negociación por empresa”. En su lugar, consideró que lo más adecuado sería llevar la negociación debería ser por actividad económica, donde los sindicatods no solo plantean un aumento salarial, sino “sostenibilidad y crecimiento del sector económico” al que pertenecen.

“La experiencia histórica nos ha enseñado que, cuando hay cambios en la institucionalidad laboral que se fundamentan en la fuerza de uno u otro sector, la parte no escuchada puja en contra. Por eso, el diálogo tiene que ser como en el sector construcción, donde estamos dando normas a través de la negociación colectiva, pero coincidiendo trabajadores y empleadores. Es la única forma de tener predictibilidad”, remarcó el dirigente.